Doğalgaz faturası nasıl daha az gelir? | Havaların soğumasıyla birlikte kombiler açıldı. Vatandaşlar bu sebeple doğalgaz faturalarının nasıl daha az gelebileceğini araştırmaya başladı. Özellikle çalışanlar evden çıkarken kombinin kapatılmasının doğru olup olmadığını araştırıyor. Peki, doğalgaz faturası nasıl daha az gelir?

Evden çıkarken doğalgaz kapatılır mı?

Kış aylarıyla birlikte doğalgaz faturaları da kabarmaya başladı. Vatandaşlar daha az fatura ödemek için ne yapacaklarını araştırıyor. Özellikle pek çok kişi gündüzleri kombiyi kapatıp geceleri çalıştırıyor. Bu durumun faturayı nasıl etkilediği ise merak ediliyor. İşin uzmanları aç-kapa yapmanın sanıldığının aksine faturaların daha yüksek gelmesine yol açtığını belirtiyor. Bunun yerini tüm gün kombiyi ekonomi modunda çalıştırabilirsiniz.

Uzmanlar radyatörlerin arkalarının ısı yalıtımını sağlayan malzemelerle desteklenmesinin gerektiğini belirtiyor. Ayrıca ısı tasarrufu için radyatör üzerinde çamaşır kurutulmaması gerekiyor.

Ayrıca peteklerin önlerinin de mobilyalarla kapanmamış olması ısının yeterli miktarda dağılması için önemli. Petekle mobilya arasında en az 20 cm olması gerektiği belirtiliyor.

Doğalgaz faturalarının kabarık gelmemesi için ayrıca yılda bir kez kombi bakımı yaptırmalısınız.