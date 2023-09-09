Evden ayrılan eşi karşı apartmana taşındı! Hayatı altüst oldu

Antalya'da yaşayan Hasan Çalık, 2012 yılında tanıştığı Rus vatandaşı Julija Çalık ile birlikte yaşamaya başladı. Rusya'daki evliliğinden 3 çocuğu bulunan Julija Çalık'ın Hasan Çalık'tan bir çocuğu oldu. Çocuk dünyaya geldikten sonra Hasan Çalık, Julija Çalık ile evlendi. Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi Gülzade Konakları'na taşınan çiftin başvurusu üzerine Rus vatandaşı Julija Çalık, Türk vatandaşlığına kabul edildi.

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Julija Çalık, 2020 yılında şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle Hasan Çalık hakkında boşanma davası açtı. Yerel mahkeme çiftin davasını karara bağlayıp Hasan Çalık'tan olan çocuğun velayetini de anneye verdi. Hasan Çalık karara itiraz edip davayı üst mahkemeye taşıdı. Boşanma süreci devam eden çift ayrı yaşamaya karar verince Julija Çalık evliyken oturdukları daireden eşyalarını alarak, aynı site içerisindeki karşı apartmandaki daireye taşındı. A bloktan, C bloğa geçen Julija Çelik, rahatsız edildiğini ve korktuğunu belirterek, Hasan Çalık hakkında 3,5 yıldır her ay 30 günlük uzaklaştırma kararı aldırdı. Hasan Çalık eşinin 11 yaşındaki çocukları E.Ç.'yi kendisine göstermediğini öne sürdü.

'VATANDAŞLIK ALMAK İÇİN BENİ KULLANDI'

Uzaklaştırma kararları nedeniyle zaman zaman oturduğu eve gelen Hasan Çalık, polis eşliğinde uzaklaştırılıyor. Hasan Çalık, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu'nda, hakkında uzaklaştırma kararı verilen kişinin şikayetçi kişiye yaklaşmasıyla ilgili bir uzaklık mesafesinin yer almadığını söyledi. Evinin karşısında ya da sokağın girişinde durması halinin dahi uzaklaştırma kararının ihlali kabul edildiği için zorluk yaşadığını belirten Hasan Çalık, “Boşanma davası devam ediyor. Beni Türk vatandaşlığını almak için kullandı. Vatandaşlık aldıktan sonra benimle kavgaya başladı ve dava açtı. 'Korkuyorum' diyerek sürekli hakkımda uzaklaştırma kararı aldırıyor. Korkan biri daha uzakta oturur. Neden aynı sitede ev kiralıyor" diye konuştu.

İşinde ve özel yaşantısında mağduriyet yaşadığını, uzaklaştırma kararı nedeniyle psikolojisinin de bozulduğunu belirten Hasan Çalık, “Kendi evime gizlice giriyorum. Polis geliyor, 'Sen burada duramazsın' diyerek beni dışarı çıkarıyor. Aksi halde hapis cezası alacağımı söylediler. Mecburen gittim. Burada oturuyorum ama kimseye zararım yok. Devlet eliyle bana zarar vermeye çalışıyor. Çocuğuma da şiddet uyguluyor. Çocuğumu yanıma almak istiyorum" dedi.

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Julija Çalık ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, elinde ses kayıtlarının olduğunu, sürekli tehdit edilip hakarete uğradığı için uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.