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Evdeki rutubeti bu yolla giderin!

Evdeki nemin artması sonucu, rutubet oluşur. Sıcakların bastırmasıyla birlikte evin havalanmayan kısımlarında oluşan rutubeti önlemek için doğal yöntemler kullanabilirsiniz.

18 Ağustos 2019 Pazar 12:21
Evdeki rutubeti bu yolla giderin!

Küf, mantar, bakteri ve nem rutubet oluşumunun başlıca sebepleridendir. Sadece görüntü olarak değil, solunduğunda, sağlık sorunalrını da beraberinde getirebilir. Bu nedenle evdeki rutubetin bir an önce önlenmesi gerekir. 

Boya ya da alçı yapmak bir önlem olarak görülebilir fakat ilerleyen süreçlerde tekrarlama olasılığı vardır. Doğal yöntemleri kullanarak rutubeti önleyebilir ve zahmetsizce bu sorundan kurtulabilirsiniz.

Rutubeti almak için kullanmanız gereken şey; Tuz. Yayvan bir kap içerisine, bolca tuzu yayın ve rutubetli kısma koyun. Bir süre sonra tuzun ıslanmaya başladığını göreceksiniz. Tuz, fazlasıyla nemi içine çeker ve kuruluk sağlar. 

Kıyafetlerinizin olduğu bölüme ya da duvarlarınızın diplerine tuz uygulaması yaparak nemden ve rutubetten kurtulabilirsiniz. Dilerseniz duvarları tuz ile ovalamak, antibakteriyel bir etkinin yanı sıra ekstra nem emme etkisine sahiptir.

Dilerseniz tuzu, dekoratif şekilde evin her alanında, vazolarda, bardaklarda ve süs eşyalarında kullanabilirsiniz. Bu sayede ikili kullanım yapmış olursunuz.

 

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 12:21
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