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Kültür - Sanat

‘EvdeKal Atölyeleri’ öğretirken eğlendiriyor

Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt Müzesi, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği ‘EvdeKal Atölyeleri’ yayınları ile birçok eğlenceli ve öğretici çalışmayı vatandaşlarla buluşturuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 12:09:05 -
‘EvdeKal Atölyeleri’ öğretirken eğlendiriyor

Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt Müzesi, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği ‘EvdeKal Atölyeleri’ yayınları ile birçok eğlenceli ve öğretici çalışmayı vatandaşlarla buluşturuyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt Müzesi, korona virüs mücadele sürecinde bilim ve sanatseverlere ulaşmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen ‘EvdeKal Atölyeleri’ ile birçok eğlenceli ve öğretici çalışma, 7’den 70’e tüm vatandaşlarla buluşturuluyor.


Dezenfektan yapımından doğal diş macunu yapımına kadar birçok konu hakkında bilgiler verilen ‘EvdeKal Atölyeleri’nde ressam robot, temizlik robotu, origami kalemlik, origami saksı yapımı, mancınık ve megafon gibi birçok konu hakkında bilgiler uygulamalı verilirken vatandaşlar da eğlenceli vakitler geçiriyor.


Yayınlar, Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt Müzesi’nin sosyal medyadaki resmi Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından yapılıyor.

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