Evde yoğurt nasıl yapılır?

Katkı maddesiz ev yapımı doğal yoğurtlar, yüksek miktarda probiyotik içerir. Bu bağırsak dostu bakteriler ise bağırsak duvarında bulunan ve besin emilimini sağlayan uzantıların yapısını koruyarak, bağırsak hareketlerini düzenler. Sağlıklı beslenmek istiyorsanız işlenmiş paketli yoğurt yapmak yerine evde doğal yoğurt yapmaya ne dersiniz? Evde yoğurt yapılışının detayları haberimizde…

Malzemeler

1 litre doğal veya günlük süt

1 tatlı kaşığı dolusu doğal yoğurt

Yapılışı

Çiğ sütleri öncelikle kaynatmamız ve ince bir süzgeçle süzmeniz gerekmektedir. Yoğurt yapımında önemli olan sıcaklığıdır. Eğer süt ılıksa mayalanmaz, soğuksa da ekşi olur. En iyi yöntemi parmağınızı süte batırarak ısısını kontrol etmektir. Hafif bir yanma hissi mayalamak için yeterlidir. Maya olarak kullanacağımız yoğurt ev yoğurdu olması gerekiyor. 1 litre süt için bir tatlı kaşığı maya kullanılır. Sütten bir kase kadar alınıp öncelikle maya ile buluşturulur. Daha sonrasında süt dolu diğer kaba dökülür. İster tencere, ister kavanoz nerde yoğurt yapacaksanız ağzını kapatmalı ve sıcak bir örtü ile üstünü örtmelisiniz. 3-4 saat mayalanma için yeterli bir zamandır. Buzdolabına yerleştirilen kavanozdaki yoğurtlar 24 saat dinlendikten sonra yemeye hazır hale gelir. Kapağı açılmayan kavanozdaki yoğurtlar yaklaşık 10 gün dayanır.