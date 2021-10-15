  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Evde yoğurt nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Evde yoğurt nasıl yapılır?

Katkı maddesiz ev yapımı doğal yoğurtlar, yüksek miktarda probiyotik içerir.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 09:51:00 -
Evde yoğurt nasıl yapılır?

Katkı maddesiz ev yapımı doğal yoğurtlar, yüksek miktarda probiyotik içerir. Bu bağırsak dostu bakteriler ise bağırsak duvarında bulunan ve besin emilimini sağlayan uzantıların yapısını koruyarak, bağırsak hareketlerini düzenler. Sağlıklı beslenmek istiyorsanız işlenmiş paketli yoğurt yapmak yerine evde doğal yoğurt yapmaya ne dersiniz? Evde yoğurt yapılışının detayları haberimizde…

Malzemeler

  • 1 litre doğal veya günlük süt
  • 1 tatlı kaşığı dolusu doğal yoğurt

Yapılışı

Çiğ sütleri öncelikle kaynatmamız ve ince bir süzgeçle süzmeniz gerekmektedir. Yoğurt yapımında önemli olan sıcaklığıdır. Eğer süt ılıksa mayalanmaz, soğuksa da ekşi olur. En iyi yöntemi parmağınızı süte batırarak ısısını kontrol etmektir. Hafif bir yanma hissi mayalamak için yeterlidir. Maya olarak kullanacağımız yoğurt ev yoğurdu olması gerekiyor. 1 litre süt için bir tatlı kaşığı maya kullanılır. Sütten bir kase kadar alınıp öncelikle maya ile buluşturulur. Daha sonrasında süt dolu diğer kaba dökülür. İster tencere, ister kavanoz nerde yoğurt yapacaksanız ağzını kapatmalı ve sıcak bir örtü ile üstünü örtmelisiniz. 3-4 saat mayalanma için yeterli bir zamandır. Buzdolabına yerleştirilen kavanozdaki yoğurtlar 24 saat dinlendikten sonra yemeye hazır hale gelir. Kapağı açılmayan kavanozdaki yoğurtlar yaklaşık 10 gün dayanır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkatlerden kaçmadı... Taliban'ın Türkiye ziyaretinde çarpıcı detay
Gündem

Dikkatlerden kaçmadı... Taliban'ın Türkiye ziyaretinde çarpıcı detay

Afganistan'daki geçici Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki beraberindeki üst düzey heyeti, resmi temaslarda bulunmak ..
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık halkı sokaklara döktü! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık halkı sokaklara döktü! Ölü ve yaralılar var

Hindular Durga Puja festivalini kutlarken Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Bangladeş'te halk sokağa dökül..
Marmaray’da internet ücretsiz mi? Metroda internet var mı ücretsiz mi?
Ekonomi

Marmaray’da internet ücretsiz mi? Metroda internet var mı ücretsiz mi?

Marmaray'da, metroda internet ücretsiz mi? Marmaray’da ücretsiz internet ne zaman başlayacak? Marmaray’a internet ücretsiz mi? Marmaray’da i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay