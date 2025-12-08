Evde yemek hazırlayan kadının acı sonu!
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde evde yemek hazırlığı yaparken elektrik akımına kapılan 44 yaşındaki Fehime Fırat hayatını kaybetti.
anlıurfa'nın Suruç ilçesinde acı bir olay meydana geldi.
Dün akşam saatlerinde iddiaya göre, evde yemek hazırlığı yapan Fehime Fırat, henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.
KURTARILAMADI
Durumu fark eden yakınları, yaralanan Fırat’ı, Suruç Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Fırat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Fehime Fırat’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.