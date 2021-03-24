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Kadın - Aile Evde tantuni tarifi | Ev usulü tantuni nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Evde tantuni tarifi | Ev usulü tantuni nasıl yapılır?

Mersin’den çıkan bu lezzet, tüm şehirlerde aynı lezzetle karşımıza çıkıyor. Etli ve tavuk etli olarak yapılan tantuninin çeşitli baharatlarla tadına doyum olmuyor. Tantuniyi yerinde yiyemeyenler için evde yapma fırsatı! Evde tavuk tantuni yapmak oldukça pratik. Peki, ev usulü tantuni nasıl yapılır? Evde tavuk tantuni tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-24 14:52:00 -
Evde tantuni tarifi | Ev usulü tantuni nasıl yapılır?

Evde tavuk tantuni tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

500 gram tavuk göğsü, 2 tane soğan (piyazlık doğranmış şekilde), 3 tane domates (küp doğranmış şekilde), 1/2 demet maydanoz, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1/2 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 4 tane sandviç ekmeği (isteğe bağlı lavaş)

Ev usülü tantuni nasıl yapılır?

Tavukları haşlamaya başlayın. Tavuklar haşlandıktan sonra küçük küçük doğramanız gerekir.

Tantuniyi yapacağınız tavayı öncesinden iyice ısıtmayı unutmayın.

Yağ ile birlikte tüm baharatları tavaya koyun. Baharatların kokusu çıktıktan sonra tavukları da ilave edin.

Tavukların dışı kızarana kadar iyice kavurmanız gerekir.

Tavuğu ocaktan almaya yakınken domates ve soğanları tavaya koyun ve çevirerek pişirmeye devam edin. Soğan ve domateslerin hafif diri kalması için çok pişirmemeye dikkat edin.

Son olarak maydanozu da ilave ettikten sonra karıştırıp daha sonra ocaktan alabilirsiniz.

Sandviç ekmeğini veya lavaşı ısıttıktan sonra tavuk tantuniyi içine yayın. Sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

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