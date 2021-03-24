Evde sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır?
Sütlü irmik tatlısı, hem tadı hem de hoş görüntüsüyle tatlı severlerin ilgisini kısa sürede üzerine çekti. Evde sütlü irmik tatlısını yapmak isteyen kişiler nasıl yapıldığını merak etmekte. Peki, evde gelin pastası nasıl yapılır ve gerekli malzemeler nelerdir?
İrmik, kültürümüzde hem yemeklerde hem de tatlılar sıkça kullanılan bir besin malzemesidir. İrmikle birçok tatlı yapılabilmektedir. Bu gün sizlere sütlü irmik tatlısının tarifini sunacağız. Hazırsanız enfes sütlü irmik tatlısı yapmaya başlayalım….
Sütlü irmik tatlısı için hangi malzemeler gereklidir?
1 kg süt
1 su bardağı irmik
7 çorba kaşığı toz şeker
1 paket vanilya
1 çorba kaşığı Terem yağ
1 çorba kaşığı hindistancevizi
Tatlı için süs…
Hindistancevizi
Dövülmüş antepfıstığı veya tarçın
Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır?
1-Soğuk süte toz şeker ve irmiği ekleyip kaynatın.
2- Biraz koyulaşıp muhallebi kıvamına gelince vanilya Teremyağ ve 1 çorba kaşığı hindistancevizi ekleyip boza kıvamına gelinceye kadar karıştırın.
3-Boza kıvamına gelince ıslatılmış tepsi veya bir kalıba döküp soğutun.
4-Üzerini antepfıstığı veya tarçınla süsleyip dilimleyerek soğuk olarak servis yapın.
Afiyet olsun