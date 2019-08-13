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Evde sucuk nasıl yapılır? Evde sucuk nasıl yapılır? Sucuk nasıl yapılır? Ev sucuğu yapımı

Kırmızı etin ve hayvansal ürünlerin yoğun olarak bulunduğu bir dönemde, hiç şüphesiz en çok merak edilen konulardan birisi e evde sucuk yapımı. Bu haberimizde evde sucuk yapımının detaylarını okuyucularımız için derledik.

13 Ağustos 2019 Salı 14:56
Evde sucuk nasıl yapılır? Evde sucuk nasıl yapılır? Sucuk nasıl yapılır? Ev sucuğu yapımı

Öncelikle evde sucuk yapımı için gerekli malzemeleri bir araya getiriyoruz.

500 gramdana kıyma, 500 gramkuzu kıyma, 10 dişsarımsak, 3 yemek kaşığıtuz, 3 yemek kaşığıkırmızı toz biber, 1 yemek kaşığıacı kırmızı pul biber, 1 tatlı kaşığıkimyon, 1 tatlı kaşığıyenibahar, 1 tatlı kaşığıkarabiber, 4 adetkurutulmuş dana bağırsağı

TARİFİN PÜF NOKTASI

Kurutulmuş dana bağırsaklarını kasaplardan tedarik edebilirsiniz. Kasaptan aldıktan sonra temiz hale getirmek istiyorsanız sirkeli suda 10 dakika kadar bekletip, sonrasında ıslak havlunun üzerinde beklettikten sonra kullanabilirsiniz. Kurutulmuş dana bağırsağı bulamazsanız marketlerden aldığınız streç filmini de kullanabilirsiniz. Güneş ışınlarının bol olduğu bir ortamda sucuğunuzu kurutmak için 3 gün ideal bir süredir. Kış aylarında yahut güneşin az olduğu bir ortamda ise 7 günlük bir süre işinizi görecektir.

SUCUĞUN YAPIMI

Kabuklarını soyduğunuz sarımsakları hafif tuz ekleyerek havanda iyice dövünüz. Baharatları ve tuzu bir kabın içinde iyice karıştırın. İç hacmi geniş bir kabın içine etleri atın. Dövülmüş sarımsakları ve baharat karışımını etlerin üzerine dökerek 30 dakika kadar yoğurun. Yoğurma işlemini yaptığınız kabın üzerini streç filme sararak buzdolabından 24 saat dinlendirmeye bırakın. Sonrasında ise çıkarıp kıyma makinasından geçirin. Kıyma makinanız yoksa et dövme makinasıyla iyice dövün. İyice incelen etleri tekrar 30 dakika kadar yoğurun. Bir huni ya da yanı kalınlıkta bir boru yardımıyla hazırlanan eti kurutulmuş dana bağırsağının içine doldurun. Hava kabarcıklarının oluşmamasına mutlaka özen gösterin. Her iki uç noktasından boşluklar bırakın. Boşluk bıraktığınız kısımları kıvırın ve uçlarını birbirine bağlayın. Bu işlemi tüm ete uyguladıktan sonra elde ettiğiniz sucukları kalın bir ipe dizin. Güneş alan bir yerde hava sıcaklığına bağlı olarak 3 gün ya da bir hafta bekletin. Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 14:56
  1. sucuk

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