Evde soğuk baklava tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Ev yapımı soğuk baklava malzemeleri neler?

1 paket baklavalık yufka (800g)

150g tereyağı

3/4 (bir yarım+bir çeyrek) çay bardağı sıvı yağ (1 çay bardağından biraz az)

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker

1 su bardağı su

2 su bardağı süt

Arası için;

1 kase iri çekilmiş fıstık,ceviz

Üzeri için;

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı süt tozu

Ev yapımı soğuk baklava nasıl yapılır?

Soğuk baklava tarifine öncelikle şerbeti hazırlayarak başlayalım. Bunun için tencereye sütü ve şekeri alın, kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın, bu şekilde 15 dakika daha fokurdatın. Diğer yandan tereyağını ve sıvı yağı tavada eritin. Yağ ılıdıktan sonra tatlı tepsisini yağlayın. Baklava hamurlarını üçerli olacak şekilde tepsiye dizin. Her 3 katta bir araları yağlayın. 3 katta bir yağlanan yufkalara 15. Kata ulaştığında arasına fıstık serpin. Arası ve üzeri için ayırdığınız çikolata, kakao, şeker ve fıstığı mikserden çok ince bir şekilde geçirin. Mikserden geçirdiğiniz bu karışımı fıstığın üzerine serpin. Tekrar 3 kat 3 kat şekilde yağlayarak 15 kat daha yufkaları serin. Tekrar fıstık ve bitter çikolatalı karışımdan serpin. Kalan yufkaların da üzerine üçer katta bir yağlayarak yerleştirin. En son kalan yağ ile baklavanın üzerini yağlayın ve baklavayı dilimleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Tatlı ılıdığında üzerine soğuk şerbeti gezdirin ve çikolatalı karışımı üzerine serpin.