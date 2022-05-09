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Kadın - Aile Evde soğan halkası nasıl yapılır? Tam ölçülü soğan halkası tarifi
Kadın - Aile

Evde soğan halkası nasıl yapılır? Tam ölçülü soğan halkası tarifi

Nefis soğan halkası tarifi | Fast food restoranlarında bulunan soğan halkalarını evlerinizde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bunun içinse doğru bir tarif ve püf noktalarını biliyor olmanız önemli. Peki, soğan halkası nasıl yapılır? Tam ölçülü soğan halkası tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-05-09 11:41:00 -
Evde soğan halkası nasıl yapılır? Tam ölçülü soğan halkası tarifi

Leziz ve çıtır çıtır bir soğan halkasına kim hayır diyebilir! İşte, denenmiş leziz soğan halkası tarifi

Tam ölçülü soğan halkası tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet büyük boy soğan
  • Yarım su bardağı süt
  • Yarım su bardağı maden suyu
  • 3 yemek kaşığı un
  • 3 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • Kırmızı toz biber
  • Karabiber

Kızartmak için:

  • 1 su bardağı bayat ekmek için ya da galeta unu
  • Sıvı yağ

Evde soğan halkası nasıl yapılır?

Soğanları ayıklayın ve halka halka dilimleyin.

Soğan dilimlerini halkalara ayırın.

Bir kaseye yumurta, süt, maden suyu, un, mısır nişastası, kabartma tozu, tuz, karabiber ve toz biberi alıp karıştırın.

Yağı kızdırın.

Galeta unu bur tabağa alın.

Soğan halkalarını önce sosa ardından galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartın.

Afiyet olsun.

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Kadın - Aile

Kaşarlı köfte nasıl yapılır? Nefis tam ölçülü kaşarlı köfte tarifi

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