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Evde sahte rakı üretip, kahvede satan 2 kişiye gözaltı

İzmir'de evde ürettikleri sahte rakıyı, kahvede satan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 110 litre sahte rakı ele geçirildi.

04 Aralık 2018 Salı 12:00
Evde sahte rakı üretip, kahvede satan 2 kişiye gözaltı

İzmir'in Bayındır ilçesindeki bir evde sahte rakı üretip, bir kahvede satışını yaptığı belirlenen 2 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çırpı Mahallesi'nde yaşayan 2 kişinin sahte rakı üretip, sattığını belirledi. Harekete geçen ekipler, dün Ş.A.B.'nin evine operasyon yaptı. Evde yapılan kontrolde 110 litre sahte rakı ve içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Sahte içkiyi kahvede sattığı belirlenen D.B. de operasyon kapsamında gözaltına alındı. İki zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 12:00
  1. İzmir
  2. bayındır
  3. sahte rakı
  4. sahte içki operasyonu

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