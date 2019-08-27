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Evde sağlık hizmetleri 22 ekiple yürütülüyor

Sivas Sağlık İl Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr.

27 Ağustos 2019 Salı 14:14
Evde sağlık hizmetleri 22 ekiple yürütülüyor

Sivas Sağlık İl Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Mesut Acıöz, evde sağlık hizmetlerikapsamında il genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.


Evde sağlık hizmetleri uygulaması çerçevesinde başında doktor bulunan bir koordinatörlüğün yer aldığını söyleyen Dr. Acıöz, bu koordinatörlükte 22 ekibin görev yaptığını ifade etti. Bu ekiplerin 4’ünün merkezde, 18’inin ise ilçelerde faaliyet gösterdiğini belirten Dr. Acıöz, evde sağlık hizmeti alan hasta sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekti.


Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Acıöz, “Evde sağlık hizmetleri kapsamında başında doktor bulunan bir koordinatörlüğümüz var. Bu koordinatörlüğümüzde 22 ekip çalışıyor. Bu ekiplerden 4 tanesi merkezde, 18 tanesi ilçelerde. Şarkışla ve Suşehri’nde çift ekip bulunmakta. Her 250 hasta için bir ekip olarak planlanmış durumda. Hasta sayımız her geçen gün artmaktadır. İl dışından gelen Sivaslılar nedeniyle yazları özellikle artmaktadır. Temmuz 2019 itibariyle toplam kayıtlı hasta 2 bin 269, son ay takip edilen hastabin 147, son ay ziyaret sayısı ise 2 bin 296’dır” dedi.


Evde sağlık hizmeti alan kişilere verilen hizmetler hakkında da bilgiler veren Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Acıöz, “Evlerine gidilen hastalara enjeksiyon, yara bakımı, pansuman, sonda takımı hizmetleri verilmekte. İğnelerive ilaç tedavileri sunulmakta. Ayrıca Suşehri’nde ve Sivas’ta diş hizmetleri sunulmakta. Hastalarımızın diş tedavisi evlerinde yapılabilmekte. Yürüyemeyen, hareket kısıtlılığı olan, ameliyattan çıkmış olan veya hastaneye gidip gelmekte problem yaşayan hastalara evde sağlık hizmeti verilmekte. Ayrıca bu şekilde yürüyemeyen hastalara hastane tedavisi yapılması gerekiyorsa hastalarıntaşınması için nakil hizmeti de verilmekte. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:14
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