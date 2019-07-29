Evde rutubet olduğu nasıl anlaşılır?

Aslında bütün evlerde rutubet vardır. Bu, günlük su tüketiminden kaynaklanır. Duş, mutfa, lavabo gibi alanlarda ortalama 15 litre kadar su kullanımı olduğu içindir. Dolayısıyla nem oluşumu tetiklenmiş olur.

İşte bu tüketimi ve havalandırmayı doğru sirkülasyonla yapmadığınız takdirde, evde rutubet oluşumu başlar.

Eğer nemli iklime sahip bir yerde yaşıyorsanız veya eviniz düzgün havalandırılmıyorsa, bu durumlarda rutubet ortaya çıkabilir.

Rutubet nasıl anlaşılır?

Bütün gününüz ev içerisinde, aynı havayala geçtiği için rutubet oluşum halinde olsa da, size koku farklı gelmeyeceği için ilk başta anlamayabilirsiniz. Fakat bunu anlamak o kadar da zor değildir.

-Evinizin duvarlarında siyah lekelenmeler oluşuyorsa, bu rutubetin aşırı olduğunun, en büyük göstergesidir.

-Küf kokusu ve tozu da bu oluşumun bir göstergesidir.

-Pencereleriniz yaz-kış farketmeksizin nemleniyor ve dipleri siyah renkte lekeleniyorsa, rutubet başlamış demektir.

-Özellikle ahşap alanlarlar ve banyonuzda değişiklik ya da eşyalarda esneklik fark ediyorsanız, bunun sebebi nemden kaynaklı rutubet olabilir.

-Duvarlarınızın boyasının kalktığı yerleri gözlemleyin. Eğer nemden kaynaklı bir kabarma söz konusuysa, rutubet başlıyor demektir.

-Bazı tesisat sorunları yüzünden beklenmedik bir şekilde rutubet oluşabilir. Bu nedenle sık sık tesisat borularının olduğu kısımları kontrol edin ve havalandırın.

- Bitkilerinizin çok olduğu kısımlarda, rutubet oluşumu iki katına çıkabilir. Bazı bitkiler rutubet kokusunu örter. Bitkilerin bölgeleri nemli bırakmadan temizlemek ve sık sık yerini değiştirmek gerekir.

Bu sorunu yaşamamak için; evi sık sık havalandırmak, sirkeli su ile temizlik yapıp, kuruyana kadar durulamak gerekir. Evinizde ıslak bıraktığınız her noktada kolaylıkla rutubet oluşabilir.