0553 313 94 23

Evde parfüm yapmak mümkün mü?

Mis kokulu parfümlerinizi zahmetsizce kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Nasıl mı? İşte, tüm ayrıntılar bu haberde gizli…

21 Temmuz 2019 Pazar 12:59
Evde parfüm yapmak mümkün mü?

Kişisel temizlik sağlığımız için son derece önemlidir. Temizlik içinse su ve sabun başlı başına yeterlidir. Ancak hem kadınlar hem de erkekler kişisel temizliklerinin bir parçası olarak mis kokulu parfümleri kullanmayı arzu ederler. Piyasada onlarca çeşit marka ve rayihada parfüm bulunuyor. Ancak bu parfümlerin birçoğu alkol ve kimyasal ürün içeriyor. Şayet alkol ve kimyasal içeren ürünlerden uzak durmak istiyorsanız; evinizde tamamen doğal yöntemlerle kendi parfümünüzü hazırlayabilirsiniz.

İşte, ev yapımı parfüm tarifi

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı cadı fındığı yağı
  • Yarım su bardağı önceden kaynatılmış soğutulmuş su
  • 30 damla esansiyel yağ
  • Parfüm şişesi

Esansiyel yağ seçimi tamamen nasıl bir kokudan hoşlanıyor olmanızla ilgili. Örneğin parfümünüze 15 damla portakal yağı ve 15 damla greyfurt yağı ekleyebilirsiniz. “Ben çiçek kokusundan hoşlanıyorum” diyorsanız; 10 damla gül yağı, damla vanilya yağı ve damla manolya yağı kullanabilirsiniz.

Ev yapımı parfüm yapmanız son derece kolay. Çünkü gerekli tüm malzemeleri bir parfüm şişesinde birleştirmeniz yeterli olacaktır.

Şimdiden kolay gelsin.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 12:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eyüpsultan Meydanı'nda 150 ünite kan toplandı
    1. Eyüpsultan Meydanı'nda 150 ünite kan..
    2. Başkan Hürriyet, sokak hayvanları için..
    3. Kuruçeşme tramvay hattında yeni..
    4. İP'li isimden Egemen Bağış iddiası
    5. Dünya Şampiyonu Hayriye’den ’Bottle..
    6. Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır..
    7. Köşk’te korkunç cinayet
    8. İtalya'dan Fransa’ya "göçmen" mektubu
    9. Fanatik Trabzonsporlu, Avusturya'ya..
    10. Köpekten kaçarken otomobilin altında..
    11. Uzungöl’deki olayların baş aktörü..
    12. Meryem Bekmez, Avrupa şampiyonu
    13. Erce’den Altınordu’ya duygusal veda
    14. D-650 karayolunda tomruk yüklü..
    15. Polisi arayıp babasını öldürdüğünü..
    16. Tatilleri dolu dolu geçiyor
    17. Şampiyon yüzücülerin hedefleri büyük
    18. Tepebaşı’ndan çocuklara karne hediyesi
    19. Yakıt tankeri şarampole uçtu: 1 ölü
    20. Meteorolojiden 8 il için sağanak yağış..
    21. Başkan Ataç’a ziyaretler sürüyor
    22. Çiftçiler kayısılarını satabilmek için..
    23. Otomobil traktöre çarptı: 3 ölü, 4..
    24. Zehir tacirleri adliyeye sevk edildi
    25. Ameliyat sırasında yaşamını yitirdi!..
    26. Evde parfüm yapmak mümkün mü?
    27. Ulukışla’da "Altay Köyü Kardeşlik..
    28. Esnaf odası Almanya’da ki gurbetçilere..
    29. Park ve Bahçelerde yoğun mesai
    30. KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu tamamlandı
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular