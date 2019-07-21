Evde parfüm yapmak mümkün mü?

Kişisel temizlik sağlığımız için son derece önemlidir. Temizlik içinse su ve sabun başlı başına yeterlidir. Ancak hem kadınlar hem de erkekler kişisel temizliklerinin bir parçası olarak mis kokulu parfümleri kullanmayı arzu ederler. Piyasada onlarca çeşit marka ve rayihada parfüm bulunuyor. Ancak bu parfümlerin birçoğu alkol ve kimyasal ürün içeriyor. Şayet alkol ve kimyasal içeren ürünlerden uzak durmak istiyorsanız; evinizde tamamen doğal yöntemlerle kendi parfümünüzü hazırlayabilirsiniz.

İşte, ev yapımı parfüm tarifi

Malzemeler:

1 yemek kaşığı cadı fındığı yağı

Yarım su bardağı önceden kaynatılmış soğutulmuş su

30 damla esansiyel yağ

Parfüm şişesi

Esansiyel yağ seçimi tamamen nasıl bir kokudan hoşlanıyor olmanızla ilgili. Örneğin parfümünüze 15 damla portakal yağı ve 15 damla greyfurt yağı ekleyebilirsiniz. “Ben çiçek kokusundan hoşlanıyorum” diyorsanız; 10 damla gül yağı, damla vanilya yağı ve damla manolya yağı kullanabilirsiniz.

Ev yapımı parfüm yapmanız son derece kolay. Çünkü gerekli tüm malzemeleri bir parfüm şişesinde birleştirmeniz yeterli olacaktır.

Şimdiden kolay gelsin.