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Evde ölümü beklerken valilik devreye girerek umut oldu

Adana'da 5 yıl önce yakalandığı lösemi hastalığı nedeniyle evde oksijen makinesine bağlı olarak ölümü bekleyen 36 yaşındaki Levent Karadağ, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın devreye girmesiyle Adana Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 16:54
Evde ölümü beklerken valilik devreye girerek umut oldu

Adana'da bir markette kasiyerlik yaparken 5 yıl önce lösemi rahatsızlığına yakalanan 2 çocuk babası Levent Karadağ (36), hastanelerin yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için evde oksijen makinesine bağlı olarak baygın halde ölümü bekliyordu. Bu duruma dayanamayan eşi Tuba Karadağ, feryat ederek yardım istemişti. Kadının feryadına Adana Valisi Mahmut Demirtaş duyarsız kalmadı. Karadağ'ın yaşam mücadelesinin haber yapılmasının ardından Vali Demirtaş, İl Sağlık Müdürlüğüne acilen hastanın bir hastaneye yatırılması ve tedavisine burada devam edilmesi talimatını verdi. Ayrıca Demirtaş ailenin ekonomik durumunun araştırılıp yardım yapılması için de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına talimat verdi. Bu talimatlar doğrultusunda hastaya Adana Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde yer bulundu. Hasta, ambulansla evden alınarak hastanede tedavi altına alındı.

40 BİN LİRA İLAÇ PARASI, 15 BİN LİRA NAKDİ YARDIM YAPILMIŞ

Bu arada valinin talimatı üzerine yapılan araştırmada aileye ev tadilatı ya da kirada kullanılması için 5 bin lira, son 5 yıl içinde de ailenin ihtiyaçlarını giderebilmesi için 15 bin lira para yardımı yapıldığı belirlendi. Ayrıca Karadağ'a aylık 754 lira engelli maaşı, eşine evde bakım ücreti olarak aylık bin 179 lira, çocuklarına aylık 840 lira nakdi para yardımı ve aylık 350 lira ilçe ya da il vakfından para yardımı yapıldığı tespit edildi.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 16:54
  1. Adana
  2. Adana Şehir Hastanesi
  3. Adana Valiliği
  4. levent karadağ
  5. Lösemi hastası
  6. evde ölümü bekliyordu
  7. valilik olaya el koydu
  8. hastanede yoğun bakıma alındı
  9. Adana Valisi Mahmut Demirtaş

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