Evde mayonez nasıl yapılır? Nefis tam ölçülü mayonez tarifi
Salatalarda, kızartmalarda sıklıkla kullanılan olan sosların başında gelen mayonezi evlerinizde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Peki, ev yapımı mayonez için hangi malzemeler gerekli? Mayonez nasıl yapılıyor?
Evde sağlıklı ve leziz bir mayonez hazırlamanız mümkün. İşte, tam ölçülü denenmiş mayonez tarifi:
Nefis tam ölçülü mayonez tarifi
Malzemeler:
1 yemek kaşığı sirke
1 su bardağı ayçiçek yağı
1 yemek kaşığı limon suyu
1 adet yumurta sarısı
Evde mayonez nasıl yapılır?
Öncelikle bir karıştırma kabının içerisinde yumurta sarısı alınır ve iyice çırpılır.
İyice çırpılan yumurtanın içerisine 1 çay kaşığı yağ ilave edilir.
Mikserle çırpma işlemi devam eder.
Yumurta yağı çektiğinde aynı işlem tekrarlanır.
Ardından yumurta bir kez daha yağı çekince bu kez 3-4 yemek kaşığı yağ eklenir.
Tüm yağ bitene kadar bu işlem sürdürülür.
Yumurta yağı tamamen çektiğinde sirkeyi ekleyip çırpma işlemini sürdürün.
Ardından limon suyunu ekleyip bir tur mikseri çalıştırın.
Tuzu ilave edip çırpma devam edin.
Tüm malzeme karıştığında işlem tamamlanacak.
Mayonezleri uygun kavanozlarda buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.
Afiyet olsun.