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Yemek Tarifleri Evde lokma nasıl yapılır? Kandil için tam ölçülü lokma tarifi
Yemek Tarifleri

Evde lokma nasıl yapılır? Kandil için tam ölçülü lokma tarifi

Mübarek gecelerde hanımların pek çoğu lokma ya da helva hazırlayarak komşularına, sevdiklerine ikram eder. Kadir Gecesi sebebiyle ise ‘Lokma nasıl yapılır?’ sorusu sıklıkla araştırılıyor. Peki, lokma için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü denenmiş lokma tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-04-27 13:47:00 -
Evde lokma nasıl yapılır? Kandil için tam ölçülü lokma tarifi

Şerbetli bir tatlı olan lokma genellikle kandillerde ikram edebilmek için hazırlanır. Bu leziz tatlıyı pişirmek isteyenler ise “Evde lokma nasıl dökülür?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Lokma tarifi

Malzemeler:

1 paket kuru maya

3,5 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı şeker

Şerbet için:

2 su bardağı şeker

1,5 su bardağı su

3-4 damla limon

Kızartmak için:

2,5-3 su bardağı sıvı yağ

Evde lokma nasıl yapılır? Kandil için tam ölçülü lokma tarifi

Yoğurma kabının içerisine unu alın.

Unun ortasını açın ve içerisine maya ve şekeri ekleyin.

Ilık suyu ilave ederek hamuru yoğurun. Ele yapışan bir hamur hazırlamanız gerekiyor.

Hamurun üzerini kapatın ve 1 saat mayalanmaya bırakın.

Şeker ve suyu tencere alın.

Şerbet kıvam alınca limon suyunu ekleyin. 5 dakika sonra ocağı kapatın.

Hamuru sıkma torbasına alın ve makasla keserek kızgın yağın içerisine atın.

Pişen lokmaları tavadan alıp doğruca soğuk şerbete atın.

Afiyet olsun.

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