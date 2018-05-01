Evde kumru nasıl yapılır?

MALZEMELER:

Yarım ekmek

4 adet sosis

3 adet salam

5 dilim sucuk

4 dilim kaşar peyniri

3 dilim domates

Ekmeklere sürmek için oda ısısında tereyağı

Arzunuza göre ketçap, mayonez, salatalık ya da cin biber turşusu

YAPILIŞI:

Sucukları halka halka doğrayın. Daha sonra sosisleri uzun şeritler halinde kesin. Bu işlemin ardından sosis, salam ve sucukları yağın içinde soteleyin.

Ekmeği iki parçaya ayırın ve tost makinesinde kızartın. Kızaran ekmeklerin üzerine tereyağı sürün ve kaşar dilimleri hala sıcakken üstüne koyun.

Ekmeğin üzerindeki kaşarlar eriyince tavada kızarttığınız malzemeleri ekmeğin içine yerleştirin. Daha sonra üzerine diğer malzemeleri ekleyin.

Son olarak içine ketçap, mayonez ekleyerek servis edin.

Afiyet olsun...