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Evde kumru nasıl yapılır?

Çok sevilen sokak lezzetlerinden olan kumruyu evinizde yapmak ister misiniz? İşte sizlere evde kolaylıkla yapabileceğiniz sokaktakini aratmayan kumru tarifi...

01 Mayıs 2018 Salı 15:09
Evde kumru nasıl yapılır?

MALZEMELER:

Yarım ekmek

4 adet sosis

3 adet salam

5 dilim sucuk

4 dilim kaşar peyniri

3 dilim domates

Ekmeklere sürmek için oda ısısında tereyağı
Arzunuza göre ketçap, mayonez, salatalık ya da cin biber turşusu

YAPILIŞI:

Sucukları halka halka doğrayın. Daha sonra sosisleri uzun şeritler halinde kesin. Bu işlemin ardından sosis, salam ve sucukları yağın içinde soteleyin.

Ekmeği iki parçaya ayırın ve tost makinesinde kızartın. Kızaran ekmeklerin üzerine tereyağı sürün ve kaşar dilimleri hala sıcakken üstüne koyun.

Ekmeğin üzerindeki kaşarlar eriyince tavada kızarttığınız malzemeleri ekmeğin içine yerleştirin. Daha sonra üzerine diğer malzemeleri ekleyin.

Son olarak içine ketçap, mayonez ekleyerek servis edin.

Afiyet olsun...

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 15:09
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