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Yerel Evde kumar oynarken yakalanan 37 kişiye yüklü miktarda para cezası
Yerel

Evde kumar oynarken yakalanan 37 kişiye yüklü miktarda para cezası

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesinde gece 23:30 sıralarında devriye görevi yaparken bir kişinin şüpheli davranışlar sergilediğini ve polisi görünce bir apartmana kaçtığını gördü.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 15:20:00 -

Kaçan şüphelinin peşinden söz konusu evi kontrol eden emniyet ekipleri, içeride 16 kişinin bulunduğunu ve kumar oynandığını belirledi.

Şahısların sosyal mesafe kurallarını da ihlal ettiğini gören polis, 16 kişiye 1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten” kişi başına 3 bin 469’ar liradan toplam 55 bin 504 TL, 15 kişiye ayrıca kumar oynamaktan bin 336 TL’den toplam 20 bin 40 lira daha idari para cezası uygulandığı belirtildi.

İçeride bulunan şahısların sorgulaması sırasında şüphelilerden Şehmuz A. adlı kişinin, “PKK Terör Örgütü Propagandası Yapmak” ve “Hırsızlık” suçlarından “arandığı” ortaya çıktı.

Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen söz konusu ev, Esenyurt İlçe Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Örgüt propagandasından aranan Şehmuz A. adlı kişi, polisteki ifade işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

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