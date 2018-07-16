Evde krema nasıl yapılır?

MALZEMELER:

2 su bardağı süt

3 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı mısır nişastası

1,5 çay bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI:

Çelik bir tencerede soğuk süt, un, mısır nişastası, şeker iyice karıştırılır. Ocağın altı yakılır. Orta ateşte tahta kaşıkla karıştırılarak pişirilir. İyice yoğunlaşıp, fokurdamaya başlayınca altı kapatılır. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edilir. Yaklaşık 5 dakika mikserle karıştırıldıktan sonra kullanım için hazır hale gelir.

TUZLU KREMA TARİFİ

MALZEMELER:

1,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

Yarım çay kaşığı tuz

YAPILIŞI:

Çelik tencerede soğuk süt, un ve tuz karıştırılır. Orta ateşte kabarıp fokurdayana kadar tahta kaşıkla karıştırılarak pişirilir. Altı kapatılır. Sıcakken 5 dakika mikserden geçirilir. Çorba, makarna ve bazı yemek çeşitlerine kullanım için hazır hale gelmiştir.

NOT: Ev yapımı krema katkı maddesiz yapıldığı için hazırlandığı anda kullanılması gerekir. Bekletilirse üzerinde kabuklanma olur ve bozulabilir.

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