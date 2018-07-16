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Evde krema nasıl yapılır?

Dışarıdan satın alınan krema içerisindeki katkı maddelerinden dolayı evde yapılan krema kadar sağlıklı değildir. Doğal yollarla krema hazırlamak isterseniz siz de bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 19:05
Evde krema nasıl yapılır?

MALZEMELER:

2 su bardağı süt

3 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı mısır nişastası

1,5 çay bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI:

Çelik bir tencerede soğuk süt, un, mısır nişastası, şeker iyice karıştırılır. Ocağın altı yakılır. Orta ateşte tahta kaşıkla karıştırılarak pişirilir. İyice yoğunlaşıp, fokurdamaya başlayınca altı kapatılır. İçerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edilir. Yaklaşık 5 dakika mikserle karıştırıldıktan sonra kullanım için hazır hale gelir.

TUZLU KREMA TARİFİ

MALZEMELER:

1,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

Yarım çay kaşığı tuz

YAPILIŞI:

Çelik tencerede soğuk süt, un ve tuz karıştırılır. Orta ateşte kabarıp fokurdayana kadar tahta kaşıkla karıştırılarak pişirilir. Altı kapatılır. Sıcakken 5 dakika mikserden geçirilir. Çorba, makarna ve bazı yemek çeşitlerine kullanım için hazır hale gelmiştir.

NOT: Ev yapımı krema katkı maddesiz yapıldığı için hazırlandığı anda kullanılması gerekir. Bekletilirse üzerinde kabuklanma olur ve bozulabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 19:05
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