Evde kolayca yapabileceğiniz 5 farklı helva tarifi!

Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan helva, farklı farklı çeşitte hazırlanmaktadır. En popüler çeşitleri irmik ve unla yapılan helvalar olsa da, çekme helva, pekmez helvası gibi değişik tatlar da bulunmaktadır. Az malzemeyle ve kolayca yapılabilen helvalar, balığın ardından yenilebilecek en güzel tatlıdır. İşte evde kolayca yapabileceğiniz 5 çeşit helva tarifi..

İrmik helvası

Helva denildiğinde ilk akla gelen irmik helvasıdır. Ana malzemeleri irmik ve süt olan bu helva, isteğe göre ceviz veya dolmalık fıstık ile zenginleştirilir.

Un helvası

Klasik bir lezzet olan unun tereyağında kavrulmasıyla hazırlanan bu helva, Osmanlı'dan günümüze kadar süregelmiştir. İsteğe göre antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.

Düğün helvası

Bursa mutfağı ile özdeşleşen düğün helvası, özellikle Ege ve Marmara'da yaygın tüketilir. Un, süt ve tereyağı ile hazırlanan bu helva, düğünlerde ikram edildiği için düğün helvası ismiyle bilinir.

Çekme helva

Kütahya ve Kastamonu mutfağıyla özdeşleşen çekme helva, yalnızca 3 malzeme ile hazırlanır. Sıkıştırma yöntemiyle hazırlanan çekme helvası, atıştırmalık olarak sunulur.

Pekmez helvası

Üzüm pekmezi ve un ile hazırlanan bu helva, yarım saat içinde hazırlanır. Üzeri fındık ile süslenen pekmez helvasının yoğun bir tadı vardır. İsteğe göre şeker çıkartılarak kalori değeri düşürülebilir.

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