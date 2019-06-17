Evde kokulu mum nasıl yapılır?

Hem dekorasyon olarak hem de ihtiyaçtan evimizde bulundurduğumuz mumları evinizde kendiniz yapmanız mümkün. Üstelik düşük maliyetlerle kolaylıkla hazırlayabilir ve sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Peki, evde mum nasıl yapılır? İşte evde mum yapmanın püf noktaları...

Malzemeler:

-100 gr stearin (hobi malzemeleri satan dükkanlardan temin edebilirsiniz)

-1 kilogram parafin (aktardan temin edebilirsiniz)

-Renklendirici (pastel boya veya mum boyası)

-Saf pamuklu ip ya da mum fitili

-Çiçek esansı

Yapılışı:

Katı halde bulunan parafini bir kabın içinde kısık ateşte eritin. Bu işlemi yaparken kullandığınız kabın eski olmasına dikkat edin. İçine stearini ekleyin. Sıvı hale gelene kadar karıştırın, içine renklendirici olarak mum boyasını ilave edin. Renklendirici ile birlikte çiçek esansını da eklemeyi unutmayın. Çünkü çiçek esansı mumu yaktığınızda harika bir koku yaymasına neden olacaktır.