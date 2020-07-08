Evde klima bakımı nasıl yapılır? Klima filtresi evde nasıl temizlenir?

Klimanızı her yıl kullanmadan önce ve kullanımı bitirdiğinizi düşündüğünüz zaman sonunda fitresini ev ortamında temizleyebilirsiniz. Filtrelerin çıkarılıp temizlenmesi günümüz şartlarında -değişkenlik göstermekle birlikte- 50-100 lira civarında bir ücret karşılığında yapılıyor. Genel bir temizlik yaptırmayacaksanız, filtrenin evde saf su ile temizlenmesi oldukça basit bir işlemdir.

Klima filtresi nasıl temizlenir?

Yukarıda gördüğünüz fotoğrafta olduğu gibi klima kapağını öncelikle açın. "Çıt" sesini duyacaksınız fakat bu kırılma sesi değil, açılma sesidir. Ardından içeride bulunan filtrelerden birini -yine fotoğrafta görüldüğü gibi- yavaş bir şekilde çekerek çıkarın. Aynı şekilde diğerini de çıkarın ve sallamadan yıkayacağınız alana, banyoya veya lavaboya götürün.

Bu aşamada en dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, filtrenin dışından değil içinden su ile temizlenmesi gerekir. Yani filtrenin takılı olduğunda gördüğünüz yüzü değil, iç yüzünden suyu tutarak filtrenin tozundan arınması sağlanır.

Normal şartlarda su ile temizlik yeterli olacaktır ancak mutfak gibi alanlarda çalıştırılan klimalarda yağ olacağı için, sıcağa yakın ılık su ile bastırmadan sadece su ile temizlemeniz gerekebilir. Eğer bir ürün kullanmak istiyorsanız sirke dökerek beklettikten sonra yıkayabilirsiniz.

Yıkama işlemi bittikten sonra; mutlaka kendiliğinden kurumasını bekledikten sonra filtreleri takmalısınız. Aynı şekilde yerleştirip, kapağını kapatarak kullanmaya devam edebilirsiniz.

Profesyonel Klima Bakımı Nasıl Yapılır?

Öncelikle arızanın olup olmadığı kontrol edilir ve sorun bulunmadığı takdirde elektrik kesilerek güvenli bir şekilde bakıma geçilir. Filtreler çıkarıldıktan sonra, dezenfekte edilecek olan alana solüsyon sıkılır. İç ünitesi, filtresi ve dış ünitesi çıkarılarak yıkanır. Dezenfekte işlemleri gerçekleştirilir.Dış alanda kullandığınız üniteninde dezenfekte işlemi ve durulama işlemi gerçekleştirildikten sonra kullanım sağlanabilir.

Bu denli detaylı bir temizlik için servisi arayarak gereken işlemlerin yapılmasını rica etmelisiniz.