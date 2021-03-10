Miraç kandilinin gelmesiyle kandil günlerinde tükettiğimiz kandil simidinin nasıl yapıldığı merak konusu olmaya başladı. Ağızda hemen dağılan bayatlamayan kandil simidi yapmak ister misiniz? O halde haberimiz tam size göre. İşte merak edilen haberin detayları…

Evde kandil simidi yapmak için gereken malzemeler nelerdir?

100 gram tereyağı veya margarin,

1 yumurta sarısı,

1 yumurta akı (hafifçe köpürene kadar çırpılmış)

Yarım su bardağı yoğurt,

3 çay kaşığı kabartma tozu,

1,5 çay kaşığı tuz,

1 çay kaşığı toz seker,

2,5 su bardağı un,

1 tatlı kaşığı mahlep,

Çeyrek su bardağı susam,

Çeyrek su bardağı çörek otu.

Evde kandil simidi nasıl yapılır?

1-Öncelikle susamı ve çörek otunu ayrı ayrı tabaklara koyup dağıtın. Unu, mahlep ve kabartma tozunu derin bir kabın içerisine koyup karıştırın.

2-Oda sıcaklığındaki yumuşak margarini bir kaba koyup tel çırpıcı yardımıyla karıştırarak pürüzsüz bir duruma getirin. Yoğurt, yumurta sarısını, tuzu ve şekeri yağın olduğu kaba ekleyip karıştırın. Un mahlep ve kabartma tozunu da bu karışıma ekleyip yoğurun.

3-Karışım kulak memesinden(hamurun ne sert, ne de cıvık tam ortası durumu ) biraz daha sert bir hale gelince ceviz büyüklüğünde bezeler kopartarak elinizle yuvarlayalım. Kurşun kalemden biraz daha kalın olacak biçimde uzun hamurlar hazırlayın. Hazırladığınız bu ince uzun hamurların iki ucunu birleştirerek halka yapın.

4-Uçlarını birleştirdiğiniz kandil simitlerinin iki tarafını da ilk önce yumurta akına, ardından susam ve/veya çörek otuna batırın ve margarinle yağladıktan sonra un serpip silkelediğiniz tepsiye dizin.

5-Hazırladığımız kandil simitlerini önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 ile 17 dakika civarında kızarana kadar pişirin. Kandil simitlerinin dağılmamasını sağlamak için; tepsiyi fırından çıkarıp soğumaya bırakın.

Afiyet olsun…