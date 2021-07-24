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Teknoloji Evde Kal Türkiye uyarısı ne? Evde kal uyarısı neden geliyor nasıl kapanır?
Teknoloji

Evde Kal Türkiye uyarısı ne? Evde kal uyarısı neden geliyor nasıl kapanır?

Ede Kal Türkiye | Bazı vatandaşların telefonlarına sabah erken saatlerde yüksek sesli bir bildirim geldi. Söz konusu bildirimde 'Evde Kal Türkiye' uyarısı yer aldı. Peki, Evde Kal Türkiye uyarısı testleri ne oluyor?

Yeniakit Publisher
2021-07-24 11:17:00 -
Evde Kal Türkiye uyarısı ne? Evde kal uyarısı neden geliyor nasıl kapanır?

Bayram sebebiyle tatillerini sürdüren milyonlar, bu sabah telefonlarına gelen bildirimle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sabah erken saatlerde pek çok kişinin telefonuna yüksek sesli bir bildirim geldi. Söz konusu bildirimde 'Evde Kal Türkiye' notu yer aldı. Peki, Test Alert Notification Evde Kal Tükriye uyarısı nedir nasıl kapanır?

Evde Kal Türkiye uyarısı ne? Evde kal uyarısı neden geliyor nasıl kapanır?

iPhone kullanıcıların telefonlarına bu sabah 'Evde Kal Türkiye' uyarısı geldi. Bazı ülkelerde koronavirüs salgınıyla bağlantılı olarak acil durum tatbikatı yapıldı. Test Alert Notification uyarısı iPhone kullanıcılarını hem tedirgin etti hem de sinirlendirdi.

Test Alert Notification uyarısını kapatmanız mümkün. Öncelikle telefonunuzun 'Ayarlar' bölümüne gidin. 'Bildirimler' bölümünden Test Alert Notification seçeneğinden bildirimleri kapatabilirsiniz.

 

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