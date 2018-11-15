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Evde kaçak üretilen 750 litre şarap ele geçirildi

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki bir evde, 750 litre kaçak üretim şarap ele geçirildi.

15 Kasım 2018 Perşembe 13:52
Evde kaçak üretilen 750 litre şarap ele geçirildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarayköy ilçesi Ahmetli Mahallesi'ndeki bir evde kaçak yollarla şarap üretilip satıldığı bilgisine ulaştı. Dün eve düzenlenen operasyonda, 9 bidon içinde toplam 750 litre kaçak üretilmiş şarap ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılan 1 kişiye, izinsiz kaçak şarap üretmekten dolayı toplam 51 bin 750 lira idari para cezası kesildi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 13:52
  1. Denizli
  2. Evde kaçak üretilen 750 litre şarap ele geçirildi
  3. Kaçak içki operasyonu
  4. kaçak şarap

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