Evde hayvan beslemenin tehlikelerini böyle anlattı: Hiç farkında bile olmadan...

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik'in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, evde evcil hayvan beslemenin tehlikelerine dikkat çekildi:

"Evde hayvan beslemek masum gibi anlatılıyor ama kimse gerçekleri söylemiyor. Şimdi söyleyeceğim şeyleri dikkatle dinleyin. Evcil hayvan tüyleri akciğere girer. Özellikle çocuklarda ve fark etmeden yetişkinlerde alerji, astım ve kronik öksürük başlatır. Kedi ve köpeklerin taşıdığı parazitler gözle görülmez ama bağışıklık sistemini sessizce yorar. Sürekli halsizlik, baş ağrısı, cilt sorunları... Sebebini bulamazsınız. Ev ortamında biriken idrar, salya ve dışkı partikülleri temizlik yapsanız bile havada kalır. Bu hijyen değil, kontrollü bir kirliliktir. Bir de psikolojik tarafı var. Sürekli kapalı alanda tutulan hayvan streslidir. Sahibi de fark etmeden bu stresi taşır. Bakın bu hayvanar kötü değil. Ama ev ortamı onlar için de, insan için de doğal değil. Hayvanları sevin, besleyin, ama dışarıda."