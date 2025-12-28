  • İSTANBUL
Sağlık Evde hayvan beslemenin tehlikelerini böyle anlattı: Hiç farkında bile olmadan...
Evde hayvan beslemenin tehlikelerini böyle anlattı: Hiç farkında bile olmadan...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Evde hayvan beslemenin doğal olmadığını vurgulayan uzmanlar, sağlık risklerine dikkat çekerek, hem fizyolojik hem de psikolojik hastalıklara vurgu yapıyorlar.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik'in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, evde evcil hayvan beslemenin tehlikelerine dikkat çekildi:

"Evde hayvan beslemek masum gibi anlatılıyor ama kimse gerçekleri söylemiyor. Şimdi söyleyeceğim şeyleri dikkatle dinleyin. Evcil hayvan tüyleri akciğere girer. Özellikle çocuklarda ve fark etmeden yetişkinlerde alerji, astım ve kronik öksürük başlatır. Kedi ve köpeklerin taşıdığı parazitler gözle görülmez ama bağışıklık sistemini sessizce yorar. Sürekli halsizlik, baş ağrısı, cilt sorunları... Sebebini bulamazsınız. Ev ortamında biriken idrar, salya ve dışkı partikülleri temizlik yapsanız bile havada kalır. Bu hijyen değil, kontrollü bir kirliliktir. Bir de psikolojik tarafı var. Sürekli kapalı alanda tutulan hayvan streslidir. Sahibi de fark etmeden bu stresi taşır. Bakın bu hayvanar kötü değil. Ama ev ortamı onlar için de, insan için de doğal değil. Hayvanları sevin, besleyin, ama dışarıda."

