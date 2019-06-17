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Evde gerçek iskender tadında iskender yapmak mümkün!

Geleneksel lezzetimiz olan, tadı damaklarda kalan harika bir yemek iskender..

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:39
Evde gerçek iskender tadında iskender yapmak mümkün!

Bursadan gelen bu harika lezzet eti ve ekmeğini, ardından dökülen sos ve tereyağını bir tabakta birleştiriyor. Gerçek bir iskenderin -koruyucu içeriklerden uzak, her bir ürünü doğal olan- besin değeri de oldukça yüksektir. Sadece iskender yiyerek 2 öğün beslenme stratejisiyle dengeli bir öğün geçirmeniz mümkün. 

İskenderi ev ortamında çevirerek yapmak pek mümkün deği. Fakat benzer bir tat, farklı şekillerde sunulabilir. İşte ev yapımı yalancı iskender tarifimiz.

Malzemeler

  • 1 kilogram orta yağlı kıyma
  • 1 büyük soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı yoğurt (sulu kısmından olmamasına dikkat edin.)
  • 3 yemek kaşığı irmik
  • tuz, pulbiber, karabiber, kimyo, kekik, köri 

Salça sosu için;

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 5 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 yemek kaşığı domates salçası veya 3 yemek kaşığı domates
  • 1 çay bardağı su
  • tuz, karabiber

Yanına;

Üzeri için;

  • 3 yemek kaşığı erimiş tereyağı

Tabanı için;

  • Pide ya da kavrulmuş ekmek

Yapılışı

Mutfak robotunuzun içerisine bütün malzemeleri ekleyerek karıştırın. 

Köfte benzeri bir görüntü alana kadar robottan geçirdiğiniz malzemeleri yarım saat dolapta bekletin. 

Ardından bir kere daha robottan geçirin. Streç yardımıyla rulo seçlini vererek sarın ve buzdolabında 12 saat dinlendirin.

Çıkardığınızda ince dilimler halinde kesip, bir miktar tereyağında kızartın.

Tavada domates sos için, yağları ve salçaları alın. Bir miktar kavurup üzerine suyu ilave edin. Altını kapatıp üzerine baharatlarını ekleyin.

Bir kenarda pideleri kesip servis tabağınızın tabanına koyun. 

Üzerine kızarttığınız etleri dizin. Etlerin üzerine domates sosunu dökün.

Yoğurdu yanına koyup üzerine tereyağı gezdirin.

Şimdiden afiyet olsun..

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:39
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