Evde Gelin pastası nasıl yapılır?

Sütlü tatlılar hem hafif hem de ekonomik açıdan uygun olduğu için tatlı severler tarafından daha çok tercih edilen tatlı çeşididir. Damak tadınıza göre bir tatlı arıyorsanız Gelin pastası ideal bir seçim olacaktır. Hazırsanız başlayalım. İşte Gelin Pastası tarifi...

Gelin Pastası Tarifi İçin gerekli malzemeler nelerdir?

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Islatmak için 1,5 su bardağı soğuk süt

Muhallebisi için:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2,5 yemek kaşığı nişasta

1 paket kremşanti

Süs için

3-4 yemek kaşığı hindistan cevizi

50 gram fındık içi

Gelin Pastası nasıl yapılır?

1-Kekini hazırlamak için; derin bir kaba yumurtaları kırın ve üstüne toz şekeri ekleyin. Köpük kıvamında olana dek, bir mikser yardımıyla yaklaşık 4-5 dakika boyunca karıştırın.

2-Ardından bu karışıma un, kabartma tozu ve toz vanilini de ekleyip, mikserle 3 dakika daha çırpın.

3-Hazırladığınız kek karışımını sadece dibini yağladığınız kare, ısıya dayanıklı bir fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişmeye bırakın. Pişme sırasında ara ara kontrol etmeyi unutmayın.

4-Kekiniz piştikten sonra fırından çıkartın ve tamamen soğuyana kadar bir köşede bırakın.

5-Kek tamamen soğuduktan sonra üstüne sütü dökün ve sütün hepsini çekmesi için yaklaşık 20 dakika kadar bir kenarda bekletin.

6-Muhallebisi için; süt, şeker, un ve nişastayı bir tencereye alın ve bir tel çırpıcı yardımıyla güzelce çırpın.

7-Ocağın altını açın ve sürekli karıştırarak kaynayana dek pişirin. Kaynamaya başlayıp, boza gibi yoğun bir kıvam aldığında altını kapatın.

8-Muhallebi biraz ılıklaştıktan sonra içerisine toz kremşantiyi katın ve bir mikser yardımıyla yaklaşık 3-4 dakika boyunca çırpın.

9-Sütü içerisine tamamen çekmiş olan kekinizin üstüne muhallebiyi güzelce yayın ve üstünü streç filmle kaplayıp bir gece buzdolabında bekletin.

10-Bir sonraki gün üstünü bolca hindistan ceviziyle kaplayın.

11-Dilimleyin ve kırık fındıkla süsleyin

Afiyet olsun…