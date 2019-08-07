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Evde frenk soğanı yetiştirmek mümkün mü?

Mutfaklarınızda tazecik yeşillikler yetiştirmek istemez miydiniz? Salatalara, soslara hatta çorbalara hem lezzet hem de zarafet ekleyen frenk soğanını evde kolaylıkla yetiştirebilirsiniz. İşte, evde frenk soğanı yetiştirmenin püf noktaları...

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:37
Evde frenk soğanı yetiştirmek mümkün mü?

Taze otlar; salatalara, yemeklere ayrı birer tat katar. Maydanoz, nane ve dereotu üçlüsünün dışında mutfaklarınızda kişniş, biberiye ve frenk soğanına da yer verebilirsiniz. Elbette mevsimine göre bu listeyi uzatmak da mümkün. Dünyaca ünlü şefler özellikle hazırladıkları çorbaları süslerken frenk soğanı tercih etmeyi seviyor. Ee, sizin ne eksiğiniz var ünlü şeflerden? Sonuç olarak siz de evinizin, mutfağınızın en ünlü şefi değil misiniz? Şaka bir yana frenk soğanını büyük marketlerde paketlenmiş olarak bulabilirsiniz. Ama bu leziz bitkiyi "evimde kendim yetiştirmek istiyorum" diyorsanız; inanın bunun için en uygun ortam mutaflarınız. Frenk soğanı bir diğer adıyla yaprak soğanını saksıda yetiştirmenin püf noktalarını açıklıyoruz...

İşte, frenk soğanı yetiştirmenin adımları!

Öncelikle frenk soğanı dikerken tohum mu fide mi kullanacağınızı karar verir. İkisini de temin etmeniz son derece kolay.

15-20 cm derinlikte bir saksı alın.

Saksıyı gübreli toprakla doldurun.

Tohumları ya da fideleri aralarında boşluk bırakarak ekin.

Can suyunu verin.

Frenk soğanınızı her gün en az altı saat doğrudan güneş ışığı alabilecek bir yere koyun.

Seçtiğiniz saksının altındaki deliklerden gün içerisinde su süzülecektir.

Toprak tamamen kurumadan sulama işlemi yapmayın.

Tohumlarınız büyümeye başladığınızda frenk soğanlarınızı her gün sulamayı ihmal etmeyin.

İlkbahar ve sonbaharda mutlaka saksınıza gübre eklemeyi unutmayın.

Bitkiniz büyüdüğünde bir boy büyük saksıya taşıma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Frenk soğanlarınızı bir mutfak makasıyla kesip gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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