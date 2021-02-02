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Kadın - Aile Evde fındık lahmacun nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Evde fındık lahmacun nasıl yapılır?

Fındık lahmacun tarifi | Evinizde dillere destan lahmacunlar hazırlayabilirsiniz; önemli olan doğru tarifi bulabilmek. Peki, evde lahmacun nasıl yapılır? Fındık lahmacun tarifi | Fındık lahmacun yapılışı

Yeniakit Publisher
2021-02-02 17:59:00 -
Evde fındık lahmacun nasıl yapılır?

E yapımı kolay lahmacun tarifi | Tüm ailenizin yüzünü güldürecek leziz bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz.

Ev yapımı lahmacun tarifi

Malzemeler:

Hamuru için:

  • 1.5 su bardağı ılık su
  • 1,5 tatlı kaşığı toz maya
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Aldığı kadar un

İç malzeme:

  • 400 gram kıyma (kuzu kıyma olabilir)
  • 1 adet soğan
  • 4 adet çarliston biber
  • 2 adet domates
  • 3-4 diş sarımsak
  • 1 demet maydanoz
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • Tuz
  • Karabiber

Evde fındık lahmacun nasıl yapılır?

Bir yoğurma kabının içerisine maya ve ılık suyu alın. Mayalı suyu 10 dakika kadar dinlendirin.

10 dakikanın ardından hamur malzemelerini karışıma ekleyip iyice yoğurun.

Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Hamurun üzerini örtün ve mayalanmaya bırakın.

İç malzemeleri bıçakla küçültün ve hepsini karıştırın.

Tezgaha un serpin ve hamurdan parçalar kopararak açın.

Bir su bardağının ağzıyla hamurları kesin.

Fındık lahmacunlarınızı yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Her bir hamurun üzerine iç harçtan bölüştürün.

Fındık lahmacunlarınızı önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirin.

Afiyet olsun.

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