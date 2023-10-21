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Ekonomi Evde engelli bakana sigorta primi devletten
Ekonomi

Evde engelli bakana sigorta primi devletten

Yeniakit Publisher
2023-10-21 12:03:00 -
Evde engelli bakana sigorta primi devletten

12. Kalkınma Planı kapsamında, uzun süreli bakım finansman modelinin geliştirilmesiyle engelli bireye evde bakım hizmeti sunan kişilerin sosyal güvenlik sistemine dahil edilerek evde istihdamının desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Engelli çalışan bireyin destekli istihdam modeline ilişkin mevzuat ve personel altyapısı oluşturulacak

Çocuk işçiliğine fren

Yine 12. Kalkınma Planı kapsamında, çocuk işçiliğiyle mücadele birimlerinin kapasitesi artırılacak, yerelde bu alanda çalışan kurum, kuruluş, üniversite, STK’ler ve özel sektör arasında işbirliği ve koordinasyon geliştirilecek. Mevsimlik çalışan ailelerin çocuklarının gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetler, eğitimden kopmamaları için çalışmalar yürütülecek.

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