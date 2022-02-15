Evde doğal sabun nasıl yapılır? Pratik, sağlıklı ve onarıcı

Tüm ciltler için uygun doğal zeytinyağlı sabun

Malzemeler:

1 çay kaşığı kaya tuzu

120 ml zeytinyağı

40 ml saf su

Beyaz temiz kül

Evde sabun yapımı

Zeytinyağı özlü doğal el sabunu

Temiz külleri bir tencere içine dökün ve suyu ekleyip ısıtma işlemini başlatın. Kaynamadan ocağın altını kapatın. Soğumasını bekleyin. Karışımın içine bir adet yumurta bırakıp malzeme oranını test edebilirsiniz. Eğer yumurtanın yarısı karışımın içinde ise kül oranı gayet iyi ayarlanmış diyebilirsiniz. Farklı ve ufak bir tencere içinde, zeytinyağını ısıtmaya başlayın. Isınan yağı birkaç dakika dinlendirdikten sonra küllü karışımı ekleyin ve tüm malzemeleri karıştırmaya başlayın. Kaya tuzunu ekledikten sonra karıştırmaya devam edin. Kıvam alan karışımı dilediğiniz şekildeki sabun kalıbına aktarın ve hiçbir şekilde hareket etmeden 2 gün dinlendirin. 2 gün geçince kalıptan çıkan sabunun iyice kurumasını bekleyin. Kuruma işlemi için yaklaşık 50 güne ihtiyacınız vardır. Kuruyan sabunu dilediğiniz zaman temizlik için kullanabilirsiniz.

Ev yapımı doğal sabunların faydaları

Seçeceğiniz sabunun içeriğine göre değişse de ev yapımı sabunlar cildi temizlemede büyük rol oynuyor bildiğiniz gibi.

Özellikle yağ çözme konusunda tam bir uzman sayıldıklarından vücudu kirlerden hızlıca arındırıyorlar

Doğal sabunlar, kullanıldığı bölgede hızlıca pH dengesini düzenlemede de vücuda yardımcı oluyor.

Cildi kuruttuğu düşünülse de aslında doğru şekilde hazırlanan bir sabun, vücudun dem dengesini koruyor.

Bazı deri hastalıklarının hızlıca geçmesine destek veriyorlar. Ancak deri hastalıkları ciddi problemler olduğu için hangi sabunu, nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek için mutlaka doktorunuza danışmanız gerekiyor.

Ev yapımı sabunlar, saç temizliğinde kullanıldığında saç köklerini güçlendiriyor, saç dökülmelerini engelleyebiliyor. Düzenli kullanıldığında cilde canlılık kazandırıyor.

Zeytinyağı sabunu gibi doğal yağlarla hazırlanan sabunlar saçların da daha canlı ve ışıl ışıl olmasını sağlıyor.

Saçlardaki elektriklenmelerin önüne geçmek isteyenlerin de tercihi ev yapımı doğal sabunlardan yana oluyor.

Lavanta sabunu gibi rahatlatıcı özelliği bulunan sabunlar, ciltteki sivilcelenmelerin de azalmasını sağlıyor.

Lavanta sabunu tarifi ve yapımı

Malzemeler:

15 gr kostik soda(Temizlik malzemeleri satan dükkanlardan sabun yapımında kullanmak üzere alabilirsiniz. Ancak tehlikeli bir madde olduğundan cildinize asla doğrudan temas ettirmemeli ve çocuklar başta olmak üzere kimsenin ulaşamayacağı yerlerde kullanmalısınız.)

30 ml saf su

120 ml zeytinyağı

10 ml lavanta yağı

Kurutulmuş lavanya çiçeği ve yaprakları

İhtiyacınız olacak araç-gereçler:

Gözlerinizi tam anlamıyla koruyabilecek bir gözlük

Eldiven

El blenderı

Tahta kaşık

Tencere

Orta boy cam bir kase

Sabunlara şekil vermek için kullanacağınız kalıplar

Nasıl Yapılır?

Öncelikle sabun yapacağınız alanın bolca hava aldığından emin olun, kostik kullanacağınız için asla kapalı alanlarda sabun yapmaya çalışmayın. Gözünüze koruyucu gözlüğünüzü takın, elinize eldivenleri geçirin ve sabun yapmaya hazır hale gelin. Ardından cam kaseyi alın, içine kostik sodayı aktarın. Kostik sodanın üzerine saf suyu ilave edin ve karıştırın. Karıştırırken etrafa sıçramamasına özen gösterin. Malzemelerin birbirine iyice karıştığından emin olduğunuzda soğuması için bir süre bekletin. Bu karışımdan dumanlar yükselebilir, bu oldukça normaldir, endişe etmeyin. Ancak yükselen bu dumanları solumamak için bu işlemi mutlaka açık bir alanda yapın.

Sonasında tencereyi alın ve içine zeytinyağını aktarıp ocağa alın. 40°C'ye ulaşana kadar yağı ısıtın ve ocaktan alın. İçine kostik sodalı karışımı ekleyip el blenderı yardımıyla karıştırın. Karışım jelimsi bir kıvam aldığında içine lavanya yağı ile kurutulmuş lavanya çiçeklerini ve yapraklarını ekleyin ve karıştırın.

Sabunu dökeceğiniz kalıbı alın, içine biraz lavanta çiçeği koyun ve ardından karışımı içine boca edin. Son olarak döktüğünüz karışımın üst kısmına da lavanta çiçekleri serpiştirin ve soğumaya bırakın. Dilerseniz üzerini havlu benzeri bir örtüyle örtün ve kalıbı 24 saat bu şekilde hiç kıpırdatmadan bekletin. 1 günün ardından sabununuzu kalıptan çıkarın. Nemsiz bir ortamda 1-2 ay bu şekilde muhafaza edin ve ardından dilediğiniz gibi kullanın.