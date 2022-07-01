Evde doğal gül suyu nasıl yapılır? Gül suyunun faydaları

Gül suyu, yıllardır güzellik bakım alanında kullanılan doğal kozmetik ürünlerinden biri… Cilt için pek çok faydası var; gözenekleri küçültür, cildi canlandırır. Peki, evde gül suyu nasıl hazırlanır biliyor musunuz?

Gül Suyu Yapımı için Gerekli Malzemeler

500 gram taze toplanmış ve ayıklanmış gül yaprağı

Yaklaşık yarım litre saf su ya da içme suyu

Kapaklı bir tencere

Temiz ve ağzı sıkıca kapanabilen bir şişe ya da kavanoz

Gül Yapraklarından Gül Suyu Nasıl Yapılır?

Kaynatarak Gül Suyu Yapımı

Öncelikle toplanan güllerin yapraklarını dikkatlice ayıklayın ve bol suyla yapraklara zarar vermeden yıkayın.

Gül yapraklarını tencereye koyduktan sonra yaprakların üzerini bir iki parmak geçecek kadar su ile doldurup kapağını kapatarak yüksek ateşte kaynamasını bekleyin.

Suyun fokurdadığını görür görmez ocağı en kısığa getirin ve 15 dakika daha kaynatın. Tüm bu süreç boyunca tencerenin kapağını hiç açmayın.

15 dakika dolduktan sonra tencereyi ocaktan alıp en az bir iki saat tamamen soğuyana kadar dinlendirin. Bu sırada yapraklar tencerenin içinde olsun çünkü demlenmeye devam edecekler.

Tamamen soğuduğundan emin olduktan sonra gül suyunuzu süzün. Yaprakları da elinizle iyice sıkarak tüm suyu ve özü aldığınızdan emin olun.

Temiz bir kavanoz ya da şişeye koyduğunuz gül suyunun ağzını sıkıca kapatıp buzdolabına kaldırın ve bir gece boyunca dinlendirdikten sonra istediğiniz gibi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Evde gül suyu yapimi için iki farklı yöntem olduğunu söylemiştik. Bir diğer yöntem ise şu şekildedir:

Damıtarak Gül Suyu Yapımı

Damıtma yönteminde ilk tariften farklı olarak daha büyük bir tencereye, ısıya dayanıklı bir cam kaseye ve cam kaseyi tencereye koyduğumuzda onu yükseltecek temiz bir tuğla ya da taş parçasına ihtiyacınız var.

Cam kaseyi ve yükselticiyi tencerenin içine yerleştirip güzelce yıkanmış gül yapraklarını ve üzerine suyu ekleyin. Tencere kapağını ters bir şekilde kapatın ve işlem sona erene kadar asla açmayın.

Tencere kapağının üzerine kilitli bir poşetle bir miktar buz koyun ve buzlar eridikçe yenileri ile değiştirin.

En kısık ateşte yavaş yavaş kaynamaya bırakın.

Tencerenin içindeki su tamamen bitene kadar kısık ateşte kaynatmaya devam edin ve olası kazalardan kaçınmak için bu süreçte ocağın başından ayrılmayarak kontrollü ilerleyin.

Buharlaşan su tencerenin kapağına çarparak içerideki kaseye damıtılmış olacak ve ev yapımı gül suyunuz cam kasenin içine birikecek.

Tenceredeki su bitince ocaktan alıp tamamen soğumasını bekleyin.

Daha sonra temiz bir kavanoz ya da şişeye koyup ağzını iyice kapatıp buzdolabında saklayın.

Dikkat Edilmesi Gereken Püf Noktalar

Evde gül suyu yapımında dikkat edilmesi gerekenler birkaç püf nokta var. Öncelikle gül yapraklarını toplarken güller için böcek ilacı kullanılmadığından emin olun. Eğer emin değilseniz yaprakları yıkadığınız suya bir yemek kaşığı sirke katabilirsiniz. Yaprakları yıkarken nazik olmaya özen gösterin. Seçeceğiniz gül yapraklarının çeşidi de önemli bir kriter. En hoş ve yoğun kokulu güller kırmızı ve pembe renkli olanlardır. İkisinden de aynı oranda kullanırsanız sonuç çok daha tatmin edici ve hoş kokulu olacaktır. Belki inanmayacaksınız ama gül yapraklarını sabah erken saatlerde toplamalısınız. Çünkü güllerin kokuları en yoğun sabah saatlerinde hissedilir. Eğer daha fazla gül suyum olsun diyorsanız sakın sadece su miktarını arttırmayın. Su miktarı çoğaldıkça gül suyu seyrekleşir ve bu yüzden yaptığınız gül suyundan alacağınız verim de azalır. Miktarın daha fazla olması için hem suyu hem de gül yapraklarını aynı oranda attırın. Kapağını her kullanımdan sonra sıkıca kapatıp buzdolabında muhafaza ederseniz 6 ay hiçbir şey olmadan dayanacaktır.

Gül Suyunun Faydaları

A, B3, C, D ve E vitaminlerini içerir.

Kokusu ile ruh haline iyi gelir, vücudu rahatlatır.

Cildin pH’ını dengelemeye yardımcı olur ve nem sağlar.

Yağlı cilt ve saç derisini yağdan arındırır.

Cildi canlandırıp, parlamasını sağlar.

Saç derisini nemlendirerek kepek görüntüsünü en aza indirmeye yardımcı olur.

Anti-inflamatuar etkisi vardır.

Baş ağrılarına iyi gelir.

Düzenli kullanımda sivilce oluşmasına engel olur.

Gergin ve kuru ciltleri yatıştırır.

Ağız gargarası olarak kullanıldığında ağız kokusunu azaltmaya yardımcı olur.

NASIL KULLANILIR?

Evde gül suyu yaptıktan sonra bunu pek çok şekilde kullanabilirsiniz. Hem nemlendirici hem de rahatlatıcı etkisinden yararlanmak için banyo suyunuza ya da manikür ve pedikürünüzü evde yapıyorsanız bekletme sularının içine ekleyebilirsiniz. Böylece evde mini bir SPA ortamı yaratmış olursunuz. Hindistan cevizi yağı ile karıştırarak etkili bir makyaj temizleyici yapabilir, toz kilden yüz maskesi hazırlarken su yerine gül suyu kullanarak cildinizi aşırı kuruluktan kurtarabilirsiniz. Eğer sivilcelerden şikayetçiyim diyorsanız evde gül suyu tonik yapımını size tavsiye edebiliriz. Bunun için yapmanız gereken tek şey gül suyunun içine birkaç damla çay ağacı yağı damlatıp bir şişede muhafaza etmek. Sabah akşam hazırladığınız bu tonikle yüzünüzü silerseniz sivilcelerinizin azaldığını göreceksiniz. Hazırladığınız gül suyunu spreyli bir şişeye aktarıp içine birkaç damla gliserin ekleyerek kendi makyaj öncesi sabitleyici sprey bazınızı hazırlayabilirsiniz. Gül suyu cildinizi yatıştırıp nemlendirerek makyaja hazırlarken, içine eklediğimiz gliserin ise yüzünüze süreceğiniz makyaj malzemelerini gün boyu yerinde sabit tutacaktır.