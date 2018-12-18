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Evde doğal çökelek nasıl yapılır?

Evinizde doğal malzemeler ile çökelek yapmaya ne dersiniz? Yapımı çok basit olan çökelek tarifi için sadece ev yoğurduna ya da tutmadığını düşündüğünüz sulu yoğurda ihtiyaç vardır. Peki, çökelek nasıl yapılır? İşte çökelek tarifi...

18 Aralık 2018 Salı 22:01
Evde doğal çökelek nasıl yapılır?

Evinizde doğal malzemeler ile kolayca çökelek yapabilirsiniz. Çökeleği isterseniz börek ve poğaçalarınız da kullanın, isterseniz de salatalarınıza ilave edip diyetinize kaldığınız yerden devam edin. Yapımı çok basit olan çökelek tarifi için sadece ev yoğurduna ihtiyacınız vardır. Ayrıca eğer evde yaptığınız yoğurdunuz tutmadı ve sulu olduysa, yoğurdunuzu çökelek yaparak değerlendirebilirsiniz.  Peki, çökelek nasıl yapılır? İşte ev yapımı çökelek tarifi... 

MALZEMELER

-6 kilo ev yapımı yoğurt
-Tuz
-Birkaç damla limon suyu yada limon tuzu

ÇÖKELEK NASIL YAPILIR?

-Ocağa aldığınız yoğurt kaynadığında içerisine tuzunu ve limon suyunu ekleyip 2-3 dakika kaynatın ve ocaktan alın.
-Soğumasını bekleyin.
-Soğuduğunda bir süzgeçle fazla suyunu da süzdürerek çökeleği dolaba kaldırın.
-Fazla yaptıysanız derin dondurucuda da saklayabilirsiniz.
-Kahvaltılarda, börek ve poğaçalar da dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 22:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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