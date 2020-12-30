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Kadın - Aile Evde doğal çikolata nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Evde doğal çikolata nasıl yapılır?

Özellikle tatlı severlerin vazgeçmesi imkansız olan çikolatalar ne yazık ki çoğu zaman sağlıksız olabiliyorlar. Bu yüzden evde kendi ellerimizle yaptığımız çikolataları tüketmek çok daha sağlıklı olacaktır. İşte evde doğal çikolata yapımı…

Yeniakit Publisher
2020-12-30 12:35:00 -
Evde doğal çikolata nasıl yapılır?

Evde yaptığımız pratik ve sağlıklı çikolata içerisinde bulunan ceviz sayesinde çocuklarımızın zekasında gelişme sağlanıyor. Ceviz içeriğinde bulunan yağ asitleri, kalp hastalıklarını ve erkeklerde meydana gelen prostat kanserini önlüyor. Omega 3 yağ oranı düzenleyen ceviz, omega 3 bakımından oldukça zengin bir vitamine sahip. Bunun gibi birçok yararı olan ceviz ve agave şurubunun şeker yerine tatlandırıcı olarak kullanılması beraberinde ortaya hem pratik hem de vitamin bakımında zengin çikolata elde ediyor.

 

Evde kolay yapılan doğal çikolata tarifi

 

1,5 su bardağı ceviz

1/2 su bardağı kakao

1/2su bardağı agave

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tutam tuz hindistan cevizi

 

Doğal ev çikolatası nasıl yapılır?

 

Cevizleri mikserde iyice parçaladıktan sonra kabımıza alıyoruz; cevizin üzerine kakao, agave, limonsuyu ve en son olarak da bir miktar tuzu ilave ediyoruz. Elimizle yoğurup sonrasında parçalara ayırıp yuvarlıyoruz. Yuvarladığımız topları Hindistan cevizimize batırıyoruz. Tercihe göre kuru meyve veya Antep fıstığı tozu ile de bu işlem yapılabilir. En son olarak servis tabağımıza alıp servis ediyoruz. Afiyet olsun.

 

Çikolata yemenin faydaları

 

Damar hastalıklarına faydalıdır.

Kanseri önler.

Zihni dinç tutar.

Metabolizmayı hızlandırır.

Kandaki şeker seviyesini düzenler.

Stresi azaltır.

Cilt sağlığınızı korur.

Beyin sağlığınıza faydalıdır.

Gözlerinizin görme kabiliyetini güçlendirir.

 

Fazla çikolata yemenin zararları

 

Dişlerinizi çürütür.

Kilo almanıza neden olur.

Migreniniz varsa bunu tetikleyebilir. 

Selülite neden olabilir.

Hassas kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilmektedir.

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