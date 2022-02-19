Evde diş beyazlatma - Dişleri beyazlatan muz kabuğu ve diğer yöntemler

Evde diş beyazlatma yöntemleri nelerdir? Doğal diş beyazlatma nasıl yapılır?İşte evde yapabileceğiniz kolay ve pratik yöntemler...

Karbonat, tuz ve sirke karışımıyla diş beyazlatma

Karbonatın ve tuzun dişleri beyazlatmada kullanılan yöntemler olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Sirke ise dişlerde oluşan lekelerin temizlenmesi yardımcı olmaktadır. Bu karışımı yaparak karbonat, sirke ve tuzdan 1 çay kaşığı alınarak bir kap içerisinde karıştırılır. Dişlerinizi fırçalarken bu karışımdan bir miktar diş fırçasına sürün ve o şekilde fırçalayın. Bu karışımı birkaç kez yaptığınızda farkı fark edeceksiniz.

Muz kabuğu ile diş beyazlatma

Muz kabuğunun içerdiği mineral ve vitamin kaynağı nedeniyle diş beyazlatmada da oldukça önemlidir. Kullanmak için, mükemmel derecede olgunlaşmış bir muzu tercih ederek dişlerinizi beyaz ve parlak hale getirebilirsiniz.

Muzu soyun

Lekesiz bir muz seçin, fakat olgunlaşmış olmasına dikkat edin. Çünkü bu aşama en çok mineral içerdiği dönemdir. Fakat rengi değişmiş olmamalı. Kabuğun iç yüzeyini dişleriniz sürtün Yaklaşık on dakika boyunca muz kabuğunun içini üst ve alt dişlerinize iyice sürün. Diş yüzeyinin tamamen kaplanana kadar ovalayın.

Dişlerinizi fırçalayın

On dakika dolduktan sonra kuru bir diş fırçasını alın ve dişlerinizdeki muz ezmesini fırçalamak için kullanın. Her gün bu işlemi uygulayın. Tek bir işlemde dişlerinizin beyazladığını görmek pek olası değildir. Bu nedenle iki haftaya kadar dişlerinizi muz kabuğuyla ovmaya edin. Düzenli işlem, daha kısa sürede yoğun bir etki görmenizi sağlar. Bu nedenle dikkatli olmak oldukça önemlidir.