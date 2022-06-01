Evde Cips Nasıl Yapılır, Dışarıdaki Cipslerin Aynısı için Malzemeler

2 adet yufka

1.5 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 küçük boy kuru soğan

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 yemek kaşığı mısır unu

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı dolusu nane

1 diş sarımsak

Evde Cips Nasıl Yapılır, Dışarıdaki Cipslerin Aynısı Yapılışı

Bir kaseye 1,5 çorba kaşığı domates salçası koyalım Salçanın üzerine 1 çay bardağı içme suyu ilave edelim, yarım çay bardağı da sıvı yağ ve yufkamıza lezzet vermesi için bir çorba kaşığı mısır unu ekleyelim ve karıştıralım. Daha sonra 1 tatlı kaşığı dolusu kekik, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı dolusu kırmızı toz biber yoksa pul biber, 1 çay kaşığı dolusu Kuru nane ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim ve güzelce tekrar karıştıralım. Hazırladığınız salçalı karışımın içine küçük küçük doğradığımız sarımsağı ve yine küçük boy Bir Kuru soğanı da doğrayarak bu karışımın içine ilave edelim hepsini güzelce karıştıralım. Kasenin üzerini streç filmle örtelim ve buzdolabında 1 saat dinlenmeye bırakalım. Böylelikle soğan ve sarımsağın araması salçalı karışımın içine geçecek. 1 saat dinlendikten sonra salçamızı dolaptan çıkaralım. Yufkanın üst yarısına bir fırça yardımıyla salçalı harçtan sürelim ve yufkayı ikiye katlayalım.

Katladığımız yufkayı bir rulet veya bıçak yardımıyla ortadan ikiye keselim Ve tekrar üstüne salçalı harçtan sürelim. 2 ye bölüm Salçalı harçtan sürdüğümüz yufkaları ters çevirelim ve diğer yüzüne de salçalı harçtan sürelim. Yufkayı bir rulet yardımı ile keselim enine ve boyuna kestiğiniz yufkalardan kareler elde edelim. Karelerin tam orasına denk gelecek şekilde keserek üçgen parçalar elde edelim. Yağlı kağıt serdiğimiz bir fırın tepsisine yufka dilimlerini teker teker alalım. Bir yufkadan toplamda iki tepsi çıkacaktır. Yufka dilimlerini 150 dereceye ayarlanmış fırında 6-7 dakika kontrollü olarak pişirelim. Sonrasında fırını 100 dereceye getirelim ve cipsler tamamen kuruyana kadar bekleyelim. Cipslerimiz, gördüğünüz gibi pişti. Yufka cipslerimiz gevrek çıtır çıtır ve çok lezzetli. Deneyecek olanlara afiyet olsun.