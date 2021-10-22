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Kadın - Aile Evde çikolatalı fındık kreması yapımı
Kadın - Aile

Evde çikolatalı fındık kreması yapımı

Kahvaltıların en sevilen lezzetlerinden olan çikolatalı fındık kremasını sadece 5 dakikada evde yapmaya ne dersiniz?

Yeniakit Publisher
2021-10-22 23:46:00 -
Evde çikolatalı fındık kreması yapımı

Kahvaltıların en sevilen lezzetlerinden olan çikolatalı fındık kremasını sadece 5 dakikada evde yapmaya ne dersiniz? İşte detaylar...

Malzemeler

  • 4 çorba kaşığı kakao
  • 1 çorba kaşığı fındık yağı
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 1 paket şekerli vanilin
  • 2 su bardağı kavrulmuş ve kabuksuz fındık

Yapılışı

Fındıkları bir tavada ya da fırında hafif ısıda kavurun. Yanmamasına özen gösterin. Soyulmuş fındıkları sıcakken blenderin içine koyun ve kremsi bir kıvam alıncaya kadar çekin. Üzerine yağ ve pudra şekerini ekleyin ve çekmeye devam edin. Şekerli vanilini ve kakaoyu ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekmeye devam edin. Cam bir kavanozda ve buzdolabında saklayarak 3 hafta içerisinde tüketmeye çalışın. Afiyet olsun.

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