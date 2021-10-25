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Kadın - Aile Evde çikolata nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Evde çikolata nasıl yapılır?

Hem sağlıklı hem de lezzetli bir şekilde siz de çikolatalarınızı evlerinizde yapabilirsiniz. Afiyet olsun

Yeniakit Publisher
2021-10-25 18:40:00 -
Evde çikolata nasıl yapılır?

Hem sağlıklı hem de lezzetli bir şekilde siz de çikolatalarınızı evlerinizde yapabilirsiniz. Afiyet olsun

Malzemeler

  • 2,5 yemek kaşığı kakao
  • 5-6 damla vanilya özütü
  • 3 yemek kaşığı bal
  • 1 çay kaşığının yarısı kadar tuz
  • 1 su bardağından 2 parmak fazla kakao yağı

Yapılışı

Öncelikle kakao yağını tencerede kısık ateşte eritin. Kakao yağını yakmamaya dikkat edin. Eğer yanarsa çikolatanın tadını ve kıvamını da etkileyebilir. Erimiş kakao yağına diğer malzemeleri ekleyin ve iyice karıştırın. Hazırladığınız çikolatayı silikon kaplara dökün ve buzdolabında 3-4 saat donmasını bekleyin. İsteğe göre üstüne ceviz ya da fındık serpiştirin.

 

 

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