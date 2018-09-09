Evde çıkan yangında bir çocuk öldü

Polatpaşa Mahallesi Mehmet Can Sokak'ta Suriyeli Ömer Yusuf'a (36) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede eve yayılan yangında çevredekiler, Ömer ve eşi Fatma Yusuf ile 6 çocuklarından 5'ini evden çıkarmayı başardı. Çocuklardan Dayana Yusuf (12) ise kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Dumandan etkilenen Yusuf ailesinden 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Dayana Yusuf’un cenazesi, Gaziantep Adlı Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.