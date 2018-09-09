Evde çıkan yangında bir çocuk öldü
Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan Dayana Yusuf (12) ise kurtarılamayarak hayatını kaybetti.09 Eylül 2018 Pazar 18:07
Polatpaşa Mahallesi Mehmet Can Sokak'ta Suriyeli Ömer Yusuf'a (36) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede eve yayılan yangında çevredekiler, Ömer ve eşi Fatma Yusuf ile 6 çocuklarından 5'ini evden çıkarmayı başardı. Çocuklardan Dayana Yusuf (12) ise kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Dumandan etkilenen Yusuf ailesinden 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Dayana Yusuf’un cenazesi, Gaziantep Adlı Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.
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