Evde baklava nasıl yapılır? Evde baklava hamuru nasıl hazırlanır?

Dini bayramlarımızdan ikincisi olan Kurban Bayramına kavuşturan Rabbimize şükürler olsun. Zilhicce ayı Müslümanlar açısından çok önemli ayların başında gelmekte. Zira Zilhicce ayı haram ayları arasında yer alırken bu ayda hem hac ibadeti hem de kurban ibadeti yerine getirilir. Hac ibadetini yerine getirecekler kutsal topraklara dini vecibelerini yerine getirirken, kurban kesecekler ise kurbanlıklarını aldı ya da almaya devam ediyor. Öte yandan ev hanımları da bayramda ikram edilecek olan baklava yapımı için kolları sıvadı bile.aynen Ramazan Bayramında olduğu gibi Kurban Bayramında da yine ağızlar tatlanacak. Bunun için hazır almaktan ziyade evde yapılacak ev yapımı baklavanın tadı da ayrı bir lezzet. Evde baklava yapacak hanımlar evde baklava hamuru nasıl yapılır? sorusunun cevabın arar oldu. Ev yapımı baklava hamuru tarifi, baklava hamuru tarifi istiyorum, baklava hamurunun gevrek olmasi icin, kolay açılan baklava hamuru tarifi... Evde baklava şerbeti nasıl yapılır? İşte baklava hamuru tarifi ve baklava hamuru malzemeleri ve yapılışı.

Baklava hamuru tarifi 1

70 gr oda sıcaklığında tereyağ veya margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 çay bardağı süt

1su bardağı su

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı sirke üzüm veya elma sirkesi

5,5 su bardağı un

Kullandığım un markası Hekimoğlu un

su bardağı ölçüm 200 ml

çay bardağı ölçüm 125 ml

Baklava hamuru tarifi 2

- 1 Yemek kaşığı dolusu tereyağı (50 gr)

- Yarım su bardağı süt

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- 1 su bardağı su

- 2 yemek kaşığı sirke

- 1 adet yumurta

- 1 fiske tuz

- 5.5-6 su bardağı un (kontrollü ekleyin lütfen) Baklavalık böreklik un kullandım (marka Eriş un)

Baklava hamuru açmak için;

- Mısır ya da buğday nişastası (bezeleri çay tabağı büyüklüğünde açmak için 2 su bardağı kadar)

Bu ölçülerle 6 adet 100 gr lık beze, 10 adet 60 gr lık beze elde ettim.

100 gr lık bezeleri streç filme sararak buzdolabında bir gün beklettim.

60 gr lık bezeleri derin dondurucuya kaldırdım. Dondurucudan çıkartıp oda ısısına geldikten sonra bol nişastayla açtım.

Su bardağı ölçüsü 200 ml

Baklavanın şerbeti nasıl dökülür? Baklavaya şerbet sıcak mı soğuk mu?