Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların süresi dolan raporları geçerli sayılacak

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlananların rapor sürelerinin bitmesi durumunda mağduriyet yaşanmaması için, mevcut raporlarının ikinci bir duyuruya kadar geçerli kabul edileceğini bildirdi.



Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmalarını sağlamaya yönelik önlemlerin devam ettiğine dikkati çekti.

Bu doğrultuda, evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlanan engellilerin süresi dolan raporlarının mağduriyet yaşamaması için ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlananlar süreli Engelli Sağlık Kurulu raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda. Süresi dolan raporlar nedeniyle engellilerimizin mağdur olmasını önlemek amacıyla raporları yenileme zorunluluğunu daha önce haziran ayı başına kadar ertelediğimizi duyurmuştuk.1 Ocak 2020 ve sonrasında rapor süresi dolan engellilerimizin, ikinci bir duyuruya kadar rapor yenilemek amacıyla hastanelere yönlendirilmemeleri ve hizmetlerin mevcut raporları ile devam ettirilmesi kararı aldık."

Türkiye'de 521 bin kişi engelli evde bakım yardımından, 720 bin kişi de engelli aylığından faydalanıyor.