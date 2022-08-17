Evde Bakım Yardımı ödemeleri güncellemeye takıldı!

YENİ AKİT ANKARA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Her ay düzenli bir şekilde yararlanıcıların banka hesaplarına yatırdığımız Evde Bakım Yardımlarının takip edildiği sistemde elektronik bir güncellemeye gidildi” dedi.

Evde Bakım Yardımı ödemelerine ilişkin yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi; “Evde Bakım Yardımı başvuru, değerlendirme ve ödeme işlemlerinin takip edildiği elektronik bilgi sisteminde tüm Türkiye'de güncellemeye gidilerek bütünleşik sisteme entegre edilmektedir. Ödemelerin yeni sistem üzerinden yapılmasına başlanmıştır. Sistem güncellemesi sebebiyle gecikme yaşanan illerde Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hesaplara geçişi devam etmektedir. Sistem değişikliği nedeniyle yararlanıcılar hiçbir hak kaybı yaşamayacaktır. Kamuoyunu yanıltmak üzere yapılan paylaşımlara itibar edilmemelidir.”