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Gündem Evde Bakım Yardımı ödemeleri güncellemeye takıldı!
Gündem

Evde Bakım Yardımı ödemeleri güncellemeye takıldı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Evde Bakım Yardımlarının sistem güncellemesi sebebiyle gecikme yaşanan illerde ödemelerin hesaplara geçişinin devam ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 16:32:00 -
Evde Bakım Yardımı ödemeleri güncellemeye takıldı!

YENİ AKİT  ANKARA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Her ay düzenli bir şekilde yararlanıcıların banka hesaplarına yatırdığımız Evde Bakım Yardımlarının takip edildiği sistemde elektronik bir güncellemeye gidildi” dedi.

Evde Bakım Yardımı ödemelerine ilişkin yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi; “Evde Bakım Yardımı başvuru, değerlendirme ve ödeme işlemlerinin takip edildiği elektronik bilgi sisteminde tüm Türkiye'de güncellemeye gidilerek bütünleşik sisteme entegre edilmektedir. Ödemelerin yeni sistem üzerinden yapılmasına başlanmıştır. Sistem güncellemesi sebebiyle gecikme yaşanan illerde Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hesaplara geçişi devam etmektedir. Sistem değişikliği nedeniyle yararlanıcılar hiçbir hak kaybı yaşamayacaktır. Kamuoyunu yanıltmak üzere yapılan paylaşımlara itibar edilmemelidir.”

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Yorumlar

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Sayın bakan zaten hazır gelişmiş bir kurumu devraldı ama ileri taşıyamadı maalesef dahada geriye gidiş var. Aile bakanlığı başta olmak üzere çoğu bakanlıkta yeniden yapılanması 2023 için elzemdir.

Abdullah Biri

Sayın Avukat Bakanım, Güven ama kontrol et, beytül malın nereye kimlere ne veriliyor kim onay veriyor. Gercek ihtiyaç sahiblerini bulmak vermek Allah indinde sorumlusun koltukda oturma her il müdürlügünü ve yardım alan kişileri ziyaret etki ilmi siyasetle kontrol ettigini bilmesinler. Oturma gece gündüz bu vebal senin
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