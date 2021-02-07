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Ekonomi Evde bakım parası yatan iller 7 Şubat
Ekonomi

Evde bakım parası yatan iller 7 Şubat

Evde bakım parası ne zaman yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç bireyler için evde bakım maaşı ödemesi yapıyor. Peki, şubat ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım maaşı sorgulama

Yeniakit Publisher
2021-02-07 22:56:00 -
Evde bakım parası yatan iller 7 Şubat

Evde bakım maaşı yatan illerin listesi | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç vatandaşlar için maaş ödemesi yapıyor. 2021 yılı için asgari ücrete yüzde 21.56, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 7.36 ve SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 8.36 oranında zam yapıldı. Bakıma muhtaç kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım maaşı temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 1.544 TL’ye yükselmişti. Ocak ayı zammı ile evde bakım parası 1.667 TL oldu. Peki, evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı nedir?

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

Kimler evde bakım maaşı alabilir?

Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

Evde bakım parası yatan iller 7 Şubat

Evde bakım maaşı alanlar şubat ayı ödemelerin yatırılıp yatırılmadığını araştırıyor. Evde bakım maaşı her ay illere göre bir sıralamayla hesaplara yatırılıyor. Evde bakım maaşları her ayın 15’i ile 31 arasında hesaplara yatırılıyor. Evde bakım parasının ödenip ödenmediğini e devletten sorgulayabilirsiniz. Ayrıca evde bakım maaşını banka hesaplarınızdan da kontrol edebilirsiniz.

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