Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç bireyler için düzenli olarak evde bakım maaşı ödemesi yapıyor. Evde bakım maaşı alanlar ise haziran ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı ödendi mi?

Evde bakım parası ne zaman yatacak? Evde bakım parası ne zaman ayın kaçında ödeniyor?

Engelli vatandaşlar için her ay maaş ödemesi yapılıyor. Evde bakım maaşı her ay illere göre bir sıralamayla hesaplara yatırılıyor. Evde bakım maaşı her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara yatırılmaya başlanıyor. Evde bakım maaşının hesaba yatırılıp yatırılmadığını e devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

E DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

SMS ile evde bakım maaşı sorgulama

Ziraat Katılım Bankası aracılığı maaşlarını alanlar kısa mesajla sorgulama yapabilir. Telefonunuzun mesaj bölümüne büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'e sms gönderin. SMS sorgulama için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti alacaktır.