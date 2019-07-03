Evde bakım maaşları yattı mı? Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar?

” Temmuz ayı evde bakım maaşları yattı mı? ” sorusunun yanıtı merak ediliyor oluyor. Evde bakım yapan hizmetliler Temmuz maaşlarının ne zaman yatacağını sorguluyor. Temmuz ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar evde bakım maaşı yatan illeri sorgulamaya başlıyor. Evde bakım maaşı, illere göre hesaplara yatırılıyor. “ 3 Temmuz evde bakım maaşları yattı mı?” ,“Evde bakım maaşı ne kadar? İşte bu soruların yanıtı...

Temmuz ayı evde bakım maaşları yattı mı?

3 Temmuz evde bakım maaşının bu ay içinde bakım maaşlarının yine ayın ikinci haftası itibariyle yatacağını tahmin ediliyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım maaşı ne kadar?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın takibinde olan evde bakım parasına gerekli olan şartları taşıyan herkes başvurabiliyor. Gerekli şartları sağlayan ve engellisine bakan kişiye 2018 yılı için aylık 1179 TL ödeniyordu. Evde bakım maaşındaki gelir kriteri de asgari ücrete endeksli. Engelliye bakan kişinin evde bakım maaşı alabilmesi için hanede kişi başına düşer gelir miktarının asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Asgari ücrete gelen zamla birlikte bu rakam 1219,35 TL oldu. 2022 engelli aylıkları; Yüzde 40 ile 69 arası için 480 TL, yüzde 70 ve üzeri için 720 TL oldu. Evde bakım aylığı ise 1305 TL oldu. Ocak ayında alacakları yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilave olarak alabilecekleri enflasyon zammı oranı, yüzde 6,70 olarak gerçekleşti. 2019 Temmuz ayında da toplu sözleşme hükümleri gereği %5 ‘lik zam ve enflasyon farkı zammı da alınacak.