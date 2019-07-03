0553 313 94 23

Evde bakım maaşları yattı mı? Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar?

” Temmuz ayı evde bakım maaşları yattı mı? ” sorusunun yanıtı merak ediliyor oluyor. Evde bakım yapan hizmetliler Temmuz maaşlarının ne zaman yatacağını sorguluyor. Temmuz ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar evde bakım maaşı yatan illeri sorgulamaya başlıyor. Evde bakım maaşı, illere göre hesaplara yatırılıyor. “ 3 Temmuz evde bakım maaşları yattı mı?” ,“Evde bakım maaşı ne kadar? İşte bu soruların yanıtı...

03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:38
Evde bakım maaşları yattı mı? Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar?

” Temmuz ayı evde bakım maaşları yattı mı? ” sorusunun yanıtı merak ediliyor oluyor. Evde bakım yapan hizmetliler Temmuz maaşlarının ne zaman yatacağını sorguluyor. Temmuz ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar evde bakım maaşı yatan illeri sorgulamaya başlıyor. Evde bakım maaşı, illere göre hesaplara yatırılıyor. “ 3 Temmuz evde bakım maaşları yattı mı?” ,“Evde bakım maaşı ne kadar? İşte bu soruların yanıtı...

Temmuz ayı evde bakım maaşları yattı mı? 

3 Temmuz evde bakım maaşının bu ay içinde bakım maaşlarının yine ayın ikinci haftası itibariyle yatacağını tahmin ediliyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım maaşı ne kadar?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın takibinde olan evde bakım parasına gerekli olan şartları taşıyan herkes başvurabiliyor. Gerekli şartları sağlayan ve engellisine bakan kişiye 2018 yılı için aylık 1179 TL ödeniyordu. Evde bakım maaşındaki gelir kriteri de asgari ücrete endeksli. Engelliye bakan kişinin evde bakım maaşı alabilmesi için hanede kişi başına düşer gelir miktarının asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Asgari ücrete gelen zamla birlikte bu rakam 1219,35 TL oldu. 2022 engelli aylıkları; Yüzde 40 ile 69 arası için 480 TL, yüzde 70 ve üzeri için 720 TL oldu. Evde bakım aylığı ise 1305 TL oldu. Ocak ayında alacakları yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilave olarak alabilecekleri enflasyon zammı oranı, yüzde 6,70 olarak gerçekleşti. 2019 Temmuz ayında da toplu sözleşme hükümleri gereği %5 ‘lik zam ve enflasyon farkı zammı da alınacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:38
  1. evde bakım maaşı 2019 ne kadar olacak
  2. evde bakım temmuz maaşı
  3. evde bakım maaşı ne kadar
  4. evde bakım maaşı ne kadar 2019
  5. evde bakım temmuz maaşı yattı mı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabı
    1. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi final..
    2. Tekirdağ'da 64 düzensiz göçmen yakalandı
    3. Pamukkale Kent Konseyi delege seçimi..
    4. Türkiye’de eğitim gördü, Afganistan’da..
    5. Türkiye Golf Turu
    6. Gümüşhane’de korku dolu anlar
    7. Instagram, WhatsApp ve Facebook çöktü!..
    8. Yusuf el-Karadavi'nin kızına şartlı..
    9. Libya göçmen merkezine yönelik..
    10. Avusturya'da seçim tarihi belli oldu
    11. Kayseri Ticaret Borsası’ndan GTB’ye..
    12. 1’i ağır 5 kişinin yaralandığı kaza..
    13. Evde bakım maaşları yattı mı? Temmuz..
    14. CHP’den ’şehitlik’ unvanı çağrısı
    15. BM'den 'Suudi Arabistan' uyarısı: Bunu..
    16. Boluspor’un yeni hocası Giray Bulak..
    17. Alaçam’da Bağlama Kursu
    18. Eski askeri seferberlik binası Kur’an..
    19. Çocuklar için ev yapımı antibiyotik..
    20. AK Partili isimden Başbağlar Katliamı..
    21. SANKO Üniversitesi’nde mezuniyet..
    22. Konya'da hasta taşıyan ambulans kaza..
    23. Salam Air'in, İstanbul-Maskat uçuşları..
    24. Sözleşmeli öğretmenlik 2019 mülakat..
    25. Interpol arıyordu! 3 DAEŞ'li Kilis'te..
    26. Sudan Meslek Odaları Birliğinden..
    27. Kemal Batmaz'ın karısının yargılandığı..
    28. Hindistan'da trafik kazası: 12 ölü, 20..
    29. Yıldırım’da su kesintisi
    30. Beşiktaş’ta Atiba ile Güven sağlık..
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz