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Ekonomi Evde bakım maaşları yattı mı? 6 Şubat evde bakım parası sorgulama
Ekonomi

Evde bakım maaşları yattı mı? 6 Şubat evde bakım parası sorgulama

Evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım maaşı e-Devlet sorgulama sayfası üzerinden ödemesinin yapılıp yapılmasını sorgulamak isteyenler önce bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Peki, Evde bakım maaşları yattı mı? 6 Şubat evde bakım parası sorgulama

Yeniakit Publisher
2021-02-06 19:09:00 -
Evde bakım maaşları yattı mı? 6 Şubat evde bakım parası sorgulama

6 Şubat evde bakım maaşı yatan iller 2021 listesi belli oldu mu? Evde bakım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere bakan kişilere veriyor. 2021 evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Evde bakım maaşları yattı mı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor.

Evde bakım parası nasıl sorgulanır?

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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