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Ekonomi Evde bakım maaşları yattı mı?
Ekonomi

Evde bakım maaşları yattı mı?

Evde bakım maaşları yattı mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni yılın ilk evde bakım desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Ocak ayı evde bakım maaşı ödemeleri il il yapılmaya devam ediyor. 12 Ocak 2021 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-12 19:02:00 -
Evde bakım maaşları yattı mı?

2021 evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere bakan kişilere veriyor.

Evde bakım maaşları yattı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il ödenmekte olan ödenekle ilgili olarak evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel olarak araştırılmaya devam ediyor. Öte yandan henüz ödemelerin başlamadığı biliniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor.

2021 evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerin aylıklarına yapılacak zam oranları da belli oldu.

2021 yılının ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. Evde bakım parası ise 1.544 lira 61 kuruştan 1,658 lira 19 kuruşa çıktı.

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